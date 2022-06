Od czasu do czasu pojawiają się w sieci nowe, motoryzacyjne odkrycia. Tym razem na Cyprze odnalazł się zapomniany od 27 lat egzemplarz Poloneza Trucka. Samochód szczęśliwie został odkupiony i przetransportowany do Polski i trafił do muzeum motoryzacji w Jeleniej Górze.

3 fot. Muzeum Motoryzacji Jelenia Góra Otwórz galerię Na Gazeta.pl