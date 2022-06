Zakup samochodu wiąże się z podjęciem wielu decyzji i koniecznością wyborów. Trudna sytuacja na rynku motoryzacyjnym nie ułatwia tego zadania. Problemy z dostępnością dotykają już nie tylko nowych aut, ale również używanych. Popyt nierzadko przewyższa podaż, przez co wzrastają ceny, które obecnie mogą być wyższe nawet o kilkadziesiąt procent niż jeszcze dwa lub trzy lata temu.

To wszystko może sprawiać, że ludzie zmieniają swoje nastawienie do posiadania i użytkowania samochodu. Zapytaliśmy więc o to mieszkańców Warszawy. Oto ich odpowiedzi.

Zobacz wideo Nowy czy używany? My pytamy, Polacy odpowiadają. Moto sonda

O komentarz do sondy poprosiliśmy eksperta.

Decyzja o zakupie używanego samochodu może być podyktowana różnymi czynnikami. Jak usłyszeliśmy podczas sondy, dla jednych osób będzie to konieczność, wynikająca z wysokich cen aut nowych, które są poza ich zasięgiem. Dla drugich z kolei może to być przejaw zdrowego rozsądku, ponieważ nowy pojazd w szybkim tempie może sporo stracić na wartości.

- komentuje Dariusz Brodnicki, Dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services.

Nie zapominajmy przy tym, że sytuacja na rynku aut zmienia się bardzo dynamicznie. Popatrzmy na inflację czy kłopoty z dostawami komponentów do nowych pojazdów, które sprawiają, że klienci chętniej skłaniają się ku samochodom używanym. Jednocześnie są coraz bardziej wymagający i zależy im na tym, aby auta były sprawdzone i pewne pod względem technicznym, miały gwarantowany przebieg i udokumentowaną historię. To trend, który z pewnością będzie się nasilać

- dodaje.

