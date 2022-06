Znamy nowy plan budowy CPK. Powstaną dwa pasy startowe, trzy stacje kolejowe i tunel

Zaprezentowany dzisiaj podczas konferencji prasowej wariant inwestorski CPK różni się od planów zaprezentowanych w grudniu ubiegłego roku jeszcze w ramach studium lokalizacyjnego.

REKLAMA

Obszar Centralnego Portu Komunikacyjnego zmniejszył się z 41 do 28 km kw. Nadal jest to większy obszar niż leżące w okolicy miasto Sochaczew (26 km kw.). Wybrany obszar leży na terenie 11 gmin, a trzy czwarte terenu (75,6 proc.) to grunty orne, a kolejne 14,8 proc. to pastwiska. Najwięcej emocji wzbudza pozostała część terenu, gdzie mieszkają ludzie i prowadzą swoje gospodarstwa.

Więcej informacji na temat inwestycji w Polsce znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dwa pasy startowe o długości 3,8 km każdy zostaną poprowadzone równolegle do siebie wzdłuż biegnącej autostrady A2. Oba pasy będą oddalone od siebie o 2,5 km. Pomiędzy nimi powstanie terminal pasażerski, ale jego projekt nie jest jeszcze gotowy. Pod nim zostanie ulokowana stacja kolejowa CPK.

Projekt zakłada budowę jeszcze dwóch dodatkowych stacji kolejowych: CPK Wschód i CPK Zachód. Przebieg Centralnej Magistrali Kolejowej, która biegnie z Katowic w kierunku Warszawy i Gdańska zostanie zmieniona.

W ramach projektu powstanie nowa linia kolejowa od CPK do Płocka. Pomysłodawcy projektu uważają, że Warszawa nie będzie już najważniejszym punktem na kolejowej mapie kraju tylko Centralny Port Komunikacyjny.

Zobacz wideo

Pierwsza będzie obsługiwać strefę biurowo-konferencyjną Airport City, a druga obsłuży strefę cargo oraz hangary serwisowe. Plany zakładają budowę łącznicy, która pozwoli ominąć ruchowi towarowemu teren lotniska. Wokół lotniska powstanie pięć przystanków (Guzów, Henryszew, Kawęczyn, Kopiska, Wiskitki), które skomunikują port z pobliskimi miejscowościami.

Dzięki planom budowy lotniska, już za dwa lata ruszy przebudowa autostrady A2. Zatłoczona trasa zostanie poszerzona o dodatkowe pasy na długości ok. 89 kilometrów. Dzięki tym zmianom poprawi się przepustowość drogi.

Podczas prezentacji wariantu inwestorskiego przedstawiciele państwowej spółki zapowiedzieli, że już w przyszłym roku ruszy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zanim do tego dojdzie, konieczne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji środowiskowej. Według przewidywań CPK pozwolenie zostanie wydane na początku 2023 roku.

W połowie czerwca ruszą konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin, w których są planowane inwestycje CPK. Spotkania online i stacjonarne zaplanowano w godzinach 10:00-18:00 w następujących miastach: