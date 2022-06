Anita Włodarczyk sama złapała złodzieja, który chciał ukraść jej samochód

W sobotę wieczorem Anita Włodarczyk, nasza lekkoatletyczna multimedalistka w rzucie młotem, zamieściła na swoich profilach społecznościowych informację o próbie kradzieży jej samochodu. Do zdarzenia doszło tuż przed Lekkoatletycznymi Mistrzostwami Polski. Lekkoatletka napisała, że do jej Volkswagena Touarega dobierał się „cudzoziemiec", którego wystraszył trener zawodniczki. Zawodniczka nie odpuściła, ruszyła w pogoń za złodziejem, złapała go i zatrzymała do przyjazdu policji.

Anita Włodarczyk uprawiając taką dyscyplinę sportu, nie należy do drobnych, bezbronnych kobiet, a jak wielokrotnie wspominała, lubi też sztuki walki. Dlatego można się spodziewać, że złodziej szybko pożałował tego włamania, o czym zresztą sama wspomniała Włodarczyk.

Po karierze chyba będę walczyła w MMA albo UFC, jak Nasza mistrzyni Joann Jędrzejczyk, bo oberwało się sprawcy, oj oberwało – napisała pod postem polska lekkoatletka.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź organizacji KSW, która z pewnością chętnie zakontraktuje Anitę Włodarczyk, po zakończeniu jej lekkoatletycznej kariery, o ile faktycznie będzie chciała spróbować swoich sił w oktagonie.

Złodziejowi się oberwało, ale Włodarczyk będzie musiała przejść operację

Niestety, Anita Włodarczyk okupiła pogoń za złodziejem kontuzją, przez którą nie wystąpiła na Mistrzostwach Polski, ale prawdopodobnie nie zobaczymy jej także podczas Mistrzostw Świata w Eugene, a i odbywające się miesiąc później Mistrzostwa Europy w Monachium też stoją pod znakiem zapytania.

Według doniesień ze sztabu szkoleniowego Anity Włodarczyk, doszło do naderwania mięśnia, a zawodniczkę już w poniedziałek (13 czerwca) przejdzie operację.