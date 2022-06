Jak znaleźć VIN w każdym aucie? Szukaj go w jednym z czterech miejsc

Więcej porad związanych z eksploatacją samochodów znajdziecie również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Numer VIN to taki PESEL samochodu. To z niego wyczytać można datę produkcji, miejsce produkcji, markę, oznaczenie modelu czy nawet informacje o specyfikacji technicznej. I choć w codziennej eksploatacji VIN to dla kierowcy nic innego jak zestaw 17 mało zrozumiałych znaków, są sytuacje w których jest konieczny. Dotyczy to chociażby przeglądu technicznego w stacji kontroli pojazdów czy zakupu auta używanego. W obydwu przypadkach chodzi o identyfikację konkretnego auta – albo które ma sprawdzić diagnosta, albo które ma kupić nabywca.

Kupując samochód używany należy porównać numer VIN naniesiony na karoserię z tym, który znajduje się w dokumentach pojazdu. Na podstawie numeru VIN można też sprawdzić np. historię eksploatacji pojazdu w ASO lub serwisie historiapojazdu.gov.pl.

Gdzie znaleźć numer VIN w aucie?

No dobrze, ale gdzie tak właściwie znaleźć numer VIN w aucie? Ciężko mówić o standardowych przestrzeniach. Lokalizacja poszczególnych plakietek lub miejsc, w których został wypalony laserem, może się różnić w zależności od modelu czy marki samochodu. Są jednak pewne zasady odgórne. A te wyraźnie mówią, że VIN musi się pojawić na jednym ze stałych elementów nadwozia. Producenci na ogół wybierają zatem przegrodę czołową, kielich przedniego zawieszenia, szkielet karoserii lub ramę.

Numer VIN jest też na naklejce lub podszybiu

Plakietka z VIN-em lub wypalenie VIN-u laserem to nie koniec. Czasami w aucie można też znaleźć naklejki zawierające ten numer. Te umieszcza się przede wszystkim na podszybiu – robiąc jednocześnie okienko we frycie ukazujące numer lub na słupku B w dolnej części – tak, że naklejka jest zasłonięta przez zamknięte drzwi. Gdzie jeszcze można znaleźć numer VIN? Oczywiście w dokumentach pojazdu. Znajduje się zarówno w dowodzie rejestracyjnym w rubryce E (w tym także zagranicznym), jak i karcie pojazdu.

Uszkodzony numer VIN - co robić? Procedura odzyskiwania numeru jest długa

Jakie informacje przekazują poszczególne znaki numeru VIN?

Na koniec drobna ciekawostka. Powiedzieliśmy o tym, że VIN pozwala na identyfikację wielu informacji dotyczących pojazdu. Które oznaczenie przekazuje jaką informację?