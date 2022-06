Znamy już przebieg obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Więcej informacji na temat budowy dróg znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad, urząd gminy Starogardu Gdańskiego zaakceptował V wariant przebiegu obwodnicy, który omija miasto od południa. Trasa powstanie w ciągu drogi krajowej nr 22. Wydana jest już decyzja środowiskowa na wspomniany przebieg trasy.

Trasa będzie miała ok. 16,1 km długości i klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Oznacza to, że pojedziemy nią z prędkością od 60 do 100 km/h. W ciągu obwodnicy powstaną cztery węzły drogowe lub skrzyżowania: Starogard Zachód, Starogard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód.

Kiedy pojedziemy obwodnicą Starogardu Gdańskiego? Tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem programu budowy przyszłej trasy, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę.