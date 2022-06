Wakacje spędzi bez prawa jazdy. Przekroczył prędkość o 76 km/h

Niestosowanie się do przepisów w zakresie ograniczeń szybkości, jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez zmotoryzowanych. Szczególnie niebezpieczna jest brawurowa jazda w obszarze zabudowanym. Jeśli kierowca zostaje przyłapany na poruszaniu się z prędkością wyższą o ponad 50 km/h, musi liczyć się z wysokim mandatem i przede wszystkim czasową utratą prawa jazdy.

Policjanci krośnieńskiej drogówki (woj. lubuskie) dali nauczkę piratowi drogowemu, który za kierownicą bagatelizował przepisy. Mężczyzna będzie musiał powstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres trzech miesięcy. Prawo jazdy zostało mu zatrzymane w dniu 31 maja, a to oznacza, że kierowca przez wakacje drogę będzie oglądać z fotela pasażera.

Do kontroli kierowcy Forda doszło w terenie zabudowanym w Radnicy. Wykonany przez policjantów pomiar prędkości wykazał, że osobówka poruszała się z szybkością 126 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Za jazdę z prędkością wyższą o 76 km/h mundurowi nałożyli dodatkowo mandat karny w wysokości 2500 złotych, a do konta kierującego przypisali 10 punktów karnych.

Przypominamy

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym tj. powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie w trakcie prowadzonej kontroli drogowej obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy. Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu za pierwszym razem na 3 miesiące. Ujawnienie sytuacji ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, oznacza jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejna wpadka kierowania bez prawa jazdy skutkuje zaś cofnięciem uprawnień.