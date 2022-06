Nowa Toyota Corolla. Duże zmiany? Aktualizacja napędów i stylistyki

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota Corolla jest takim samym klasykiem, jak Golf dla Volkswagena. Jest to też jeden z najlepiej sprzedających się modeli w Polsce i jeden z bestsellerów Toyoty. Corolla właśnie przeszła facelifting dla roku modelowego 2023.

To co najważniejsze, to fakt, że Corolle będzie można zamawiać jako hybrydę z napędem na wszystkie koła. Jest to zatem rozwój, gdyż nie jest to Cross ani GR. Dodawany jest silnik elektryczny na tylnej osi, przez co uzupełnia hybrydowy system znajdujący się na przedzie. Składa się on z czterocylindrowego silnika 1,8 l i dwóch generatorów prądotwórczych.

Silniki zostały przeprojektowane, aby oferować większą moc, a także zamontowano nowe akumulatory litowo-jonowe w innym miejscu, aby zrównoważyć rozkład masy.

Corolla będzie dostępna w trzech odmianach – hatchback, sedan i TS kombi. Każda odmiana zyska nowy wygląd grilla, obramowań świateł przeciwmgielnych i wzorów felg aluminiowych. Wyższe wersje odmian hatchback i TS Kombi zyskują nowe reflektory bi-LED.

Dodano również trzy nowe kolory: Juniper Blue (hatchback i TS Kombi), Midnight Teal (sedan) oraz Metallic Grey (dostępny dla wszystkich typów nadwozia).

Wnętrze jest bardziej nowoczesne. Ekskluzywności mają nadać tłoczone wzory i nowe grafiki. Co się tyczy kolorystyki, to wszystkie odmiany otrzymują odcienie Dark i Light Harmony.

Co się tyczy technologii to w kabinie znalazł się większy, 10,5-calowy wyświetlacz na konsoli centralnej, który prezentuje grafikę w wysokiej rozdzielczości oraz posiada antyodblaskowy ekran. Począwszy od wersji Comfort, na tablicy wskaźników pojawia się nowy 12,3-calowy wyświetlacz, który można dostosować do preferencji kierowcy w czterech różnych trybach.

Corolla otrzymuje 4-letni bezpłatny dostęp do łączności internetowej i systemów Toyota Smart Connect lub Toyota Smart Connect Pro (w zależności od wersji wyposażenia), dając stały dostęp do nawigacji online oraz informacji o ruchu drogowym i innych danych przydatnych w czasie podróży. Do tego na wyposażeniu auta jest również asystent głosowy.

Wracając jednak do napędu. To Toyota zamontowała układ hybrydowy piątej generacji. Do wyboru będą dwa silniki benzynowe – wcześniej wspomniany 1.8 l oraz 2.0 l. Łączna moc napędu hybrydowego 1.8 wynosi 140 KM. Większa moc pozwoliła skrócić czas rozpędzania się od 0 do 100 km/h o 1,7 sekundy do 9,2 sekundy. W przypadku układu z silnikiem 2.0 całkowita moc wzrosła do 196 KM, a czas rozpędzania się od 0 do 100 km/h skrócił się o prawie pół sekundy do poziomu 7,5 s.

Odświeżona Toyota Corolla zadebiutuje w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zapewne ceny poznamy bliżej premiery.