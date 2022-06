Od dzisiaj do Włoch i Niemiec wjedziesz bez paszportu Covidowego. Pełna lista

Obostrzenie Covidowe dla podróżujących w Europie są regularnie likwidowane, a kolejne kraje otwierają w pełni swoje granice dla turystów. Do wielu krajów już wcześniej można było wjechać bez certyfikatu czy negatywnego wyniku testu. Teraz do listy dołączają Niemcy oraz Włochy.

REKLAMA

Więcej porad dla podróżujących znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach zapowiedział zmiany dotyczące zasad wjazdu do Niemiec. Do dzisiaj wymagany był certyfikat świadczący o zaszczepieniu bądź przebyciu choroby lub negatywny wynik testu. Zasady te są zawieszone, od dzisiaj do końca sierpnia.

Jakie obostrzenia obowiązują w Niemczech?

Od kwietnia na terenie Niemiec maseczki obowiązują już tylko w placówkach medycznych i środkach komunikacji publicznej. Warto podkreślić, że każdy land ma pewną autonomiczność we wprowadzaniu zasad pandemicznych. Nie trzeba także okazywać certyfikatu przy wejściu do miejsc publicznych jak restauracje, kina, centra handlowe.

Wjazd do Włoch bez certyfikatu

Na turystów otwierają się także Włochy. Już wcześniej zniesiony został obowiązek okazywania certyfikatu lub negatywnego wyniku testu przy wejściu do miejsc publicznych jak restauracje, sklepy czy transport publiczny. Od dzisiaj nie jest wymagany tzw. Green Pass także przy przekraczaniu granicy. Oznacza to, że na teren kraju mogą wjechać także osoby niezaszczepione bez negatywnego wyniku testu.

Jakie obostrzenia obowiązują we Włoszech?

Wciąż wymagane jest noszenie maseczek Fpf2 we wszystkich środkach transportu, a także podczas imprez zbiorowych. Wymóg zostanie utrzymany jeszcze do połowy czerwca. Maseczek natomiast nie trzeba zakładać w sklepach, centrach handlowych czy przy wejściu do restauracji.

Motocykliści w Austrii słono zapłacą za popisy. Nawet na prywatnych parkingach

Kraje, które wymagają certyfikatu lub negatywnego wyniku testu

Nie wszystkie kraje w pełni znoszą obostrzenia. Okazać ważny certyfikat lub negatywny wynik testu musimy wciąż przy wjeździe do takich krajów jak:

Albania

Belgia

Estonia

Finlandia

Francja

Hiszpania

Malta

Portugalia

Bez dodatkowych restrykcji wjedziesz do: