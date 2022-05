Wiemy, czemu znika PO, DW i KR. Wielka rewolucja w tablicach rejestracyjnych

Zmiany tablic rejestracyjnych w dużych miastach

Już niebawem w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu zmienią się wyróżniki na tablicach rejestracyjnych. Wszystko z powodu wyczerpującej się numeracji dla aktualnych schematów tablic. Dotychczasowe wyróżniki literowe przechodzą zatem do historii.

We Wrocławiu wyczerpuje się pula dotychczasowych tablic z literami DW. To oznacza, że na samochody trafią tablice z wyróżnikiem DX stosowanym już od kilku lat w motocyklach. Aktualnie wydawane są tablice w piątej, ostatniej odmianie tablic składające się z DW, jednej cyfry, dwóch liter, dwóch cyfr. Po zakończeniu tej serii tablice będą się składać z wyróżnika DX i pięciu cyfr. W Poznaniu dotychczasowe tablice PO wystarczą jeszcze na kilka miesięcy. Zostaną zastąpione tablicami PY, które podobnie jak we Wrocławiu, były wykorzystywane dotychczas w motocyklach.

W Krakowie lada moment pojawią się zupełnie nowe numery. Zamiast KR będzie dostępna kombinacja KK oraz pięciu cyfr. Taka kombinacja powinna wystarczyć spokojnie na najbliższe dwie dekady.

Tablice rejestracyjne - co oznaczają kolory

Wzór tablic rejestracyjnych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Było później nowelizowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, ale z punktu widzenia osoby, chcącej sprawdzić, skąd pochodzi dana tablica rejestracyjna, nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego od razu przejdziemy do rzeczy. Zacznijmy od rozszyfrowania kolorów:

Żółte tło i czarną czcionkę mają tablice zarezerwowane dla pojazdów zabytkowych.

Niebieskie tło i białą czcionkę mają tablice przypisane samochodom posiadanym przez placówki dyplomatyczne.

Białe tło i czerwona czcionka to tzw. tymczasowe tablice rejestracyjne.

Zielone tło i czarna czcionka zarezerwowane są dla tablic rejestracyjnych samochodów elektrycznych i wodorowych.

Jak sprawdzić tablice rejestracyjne. Podział na województwa

Każde województwo ma przypisaną jedną literę alfabetu, znajdującą się na pierwszym miejscu ciągu znaków. Oto one:

B - podlaskie

C - kujawsko-pomorskie

D - dolnośląskie

E - łódzkie

F - lubuskie

G - pomorskie

K - małopolskie

L - lubelskie

N - warmińsko-mazurskie

O - opolskie

P - wielkopolskie

R - podkarpackie

S - śląskie

T - świętokrzyskie

W - mazowieckie

Z - zachodniopomorskie

Tablice rejestracyjne służb publicznych

Służby publiczne dysponują przypisanymi do nich oznaczeniami tablic rejestracyjnych (w tym również na województwa, ale nie trzeba znać tak szczegółowego oznaczenia, by rozszyfrować, czy mamy do czynienia z samochodem należącym do wojska, czy do kontroli skarbowej - wystarczą pierwsze litery).

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od litery U - pojazd należący do wojska, np. UA to samochód osobowy, a UC - samochód dostawczy.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HS - samochód Kontroli Skarbowej, np. HSB to samochód skarbówki z województwa podlaskiego.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HC - samochód Służby Celnej, np. HCA to auto Służby Celnej z Olsztyna.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HP - samochód policji, np. HPA to auto przypisane Komendzie Głównej Policji. Warto jednak pamiętać, że nieoznakowane radiowozy czy samochody oddziału kryminalnego nie są oznaczane w ten sposób.

W przypadku pozostałych służb oznaczenia wyglądają jak poniżej:

HA - Centralne Biuro Antykorupcyjne

HB - Służba Ochrony Państwa

HK - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu

HW - Straż Graniczna

HM - Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Wyżej wymienione służby poruszają się też samochodami z cywilnymi tablicami rejestracyjnymi.