Samochód Jamesa Bonda na sprzedaż. Właścicielem był legendarny aktor, Sean Connery

Samochód, który trafi niebawem pod młotek został dostarczony do pierwszego właściciela 7 czerwca 1964 roku. Sean Connery kupił ten samochód jakiś czas później przy pomocy specjalistów od brytyjskiej marki – RS Williams.

Po zakupie samochodu aktor zlecił odświeżenie mechanicznych podzespołów oraz całkowite przemalowanie nadwozia do oryginalnego lakieru Snow Shadow Grey. Przez następne lata samochód był regularnie serwisowany i przechowywany. Dzięki temu utrzymał się w bardzo dobrym stanie, a niedawno przeszedł gruntowny serwis i kontrole przeprowadzoną przez ekspertów z RS Williams w ramach przygotowań do sprzedaży samochodu na aukcji.

Nadwozie słynnego DB5 jest w doskonałym stanie, powłoka lakiernicza i chromowane elementy wyglądają jak nowe. To samo można powiedzieć o wnętrzu samochodu, które wykończono w czerwonej kolorystyce Connolly wraz z drewnianą kierownica i pięciobiegową skrzynią mechaniczną. Pod maską pracuje rzędowa szóstka o pojemności czterech litrów. Silnik rozwija 286 KM maksymalnej mocy i dysponuje momentem obrotowym o wartości 379 Nm. Dziś takie osiągi nie robią wrażenia, ale kilka dekad temu robiły wrażenie. Sprint od 0 do 100 km/h trwa 7,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 229 km/h.

Garaż to za mało, czyli samochody Jamesa Bonda

Wyjątkowość tego egzemplarza potwierdza, że jest to jedyny Aston Martin DB5, którego właścicielem był Connery. Auto trafi do sprzedaży w imieniu rodziny zmarłego aktora, a specjaliści szacują, że cena samochodu dobije 1,3-1,7 mln euro, co w przeliczeniu daje 6-7,8 mln złotych. To całkiem spora kwota, a znacząca część przychodów z aukcji zasili fundację założoną przez gwiazdę kina.

Jedna z atrakcji dla zwycięzcy aukcji będzie możliwość przejażdżki DB5 z sir Jackie Stewartem. Kierowca wyścigowy przyjaźnił się z aktorem przez całe życie, a przez cztery dekady wspólnie udzielali się w celach charytatywnych.