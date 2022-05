Agencja Mienia Wojskowego wietrzy garaże. Można kupić policyjną łódź

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Agencja Mienia Wojskowego co jakiś czas wyprzedaje pojazdy, które odeszły już ze służby. Tym razem jest pewna gratka dla fanów tego typu aukcji – dwie policyjne motorówki. Bo jak się okazuje AMW sprzedaje również sprzęt policyjny.

Oddział AMW w Krakowie sprzedaje dwie policyjne motorówki. Pierwsza z nich do Duck-570, której cena wywoławcza to 12 tys. zł. Druga natomiast to Parker RIB 630 z silnikiem Mercury 1,7 L. Jego cena wywoławcza to 19 tys. zł. Zarówno jedną, jak i drugą łódź należy najpierw odrestaurować.

Ci, którzy wolą jeździć, a nie pływać również się coś znajdzie. Na aukcje wystawiono Mercedesy G klasy czy Daewoo Musso. Pierwsze z nich wyceniono na 60 tys. zł, a Daewoo na 8 tys. zł.

Na aukcje wystawiono również mobilną salą operacyjną, maszyny budowlane czy autobus sztabowy.

Jest zatem o co walczyć. Jednak należy pamiętać, że sprzęt niekoniecznie jest w idealnym stanie.