Hybrydowa Toyota Highlander spodobała się Polakom. 2000 sprzedanych sztuk od premiery

Hybrydowa Toyota Highlander zadebiutowała w polskich salonach w styczniu 2021 r. W kwietniu tego roku przekroczono 2000 sprzedanych sztuk.

Dokładniej rzecz biorąc, do końca ubiegłego miesiąca hybrydowy Highlander od momentu premiery został zamówiony w ilości 2116 szt. Wszystkie sprzedane auta miały układ hybrydowy 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 248 KM z automatyczną przekładnią e-CVT i napęd na cztery koła AWD-i.

Polacy najchętniej wybierają wersję Executive, czyli najwyższą wersję tego modelu. Stanowi ona 56 proc. wszystkich zamówień. Wersję Prestige z pakietem Tech wybrało 39 proc. nabywców, zaś podstawową konfigurację Prestige tylko 5 proc. kupujących.

Z ośmiu wersji kolorystycznych najpopularniejsze lakiery nadwozia to Moon Dust (22 proc. egzemplarzy), Attitude Black (18 proc. egzemplarzy) i Royal Grey (17 proc. egzemplarzy).

Highlander to największy SUV w europejskiej ofercie Toyoty. Jest to 7-osobowy model zbudowany na platformie TNGA-K. Highlander mierzy 4966 mm długości i może zmieścić do 1909 l bagażu za przednim rzędem siedzeń. Jest zatem większy i pojemniejszy od terenowego Land Cruisera.