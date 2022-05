Prawo jazdy już po kilku dziesiątych sekundy. Polscy kierowcy będą zaskoczeni

2,5 sekundy do setki w Veyronie to szybko? Nasze władze chcą upokorzyć Bugatti. Bo już niedługo uprawnienia do kierowania pojazdami będzie się dostawać w dokładnie 0,3 sekundy po zdanym egzaminie. Nie, to nie żart.

