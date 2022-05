DS 4 - cena, silniki, wyposażenie

DS 4 (2022) - wymiary, pojemność bagażnika

Długość: 4 400 mm

Szerokość: 2 061 mm (z lusterkami), 1 866 mm (bez lusterek)

(z lusterkami), (bez lusterek) Wysokość: 1 490 mm

Rozstaw osi: 2 675 mm

Pojemność bagażnika: 430 litrów (390 litrów w wersji E-Tense)

DS 4 (2021) fot. DS

DS 4 (2022) - wersje silnikowe

Decydując się na DS 4 mamy do wyboru trzy wersje benzynowe, jedną wersję z silnikiem Diesla oraz wersję z napędem hybrydowym. Najsłabsza jednostka zasilana benzyną to dobrze znany trzycylindrowy PureTech o pojemności 1.2 litra i mocy 130 KM. Najmocniejszy silnik benzynowy rozwija moc 225 KM, a do setki rozpędza się w niecałe 8 sekund. Poniżej pełne zestawienie wersji silnikowych.

Silniki benzynowe:

1.2 PureTech - 130 KM, 230 Nm

- 8 biegowa automatyczna skrzynia biegów

- przyspieszenie 0-100 km/h: 9,7 s

- prędkość maksymalna: 210 km/h

- średnie zużycie paliwa: 5,9-6,1 l/100 km

- 8 biegowa automatyczna skrzynia biegów

- przyspieszenie 0-100 km/h: 8,0 s

- prędkość maksymalna: 230 km/h

- średnie zużycie paliwa: 6,5-6,7 l/100 km

- 8 biegowa automatyczna skrzynia biegów

- przyspieszenie 0-100 km/h: 7,9 s

- prędkość maksymalna: 235 km/h

- średnie zużycie paliwa: 6,6-6,9 l/100 km

Silniki Diesla

1.5 BlueHDi - 130 KM, 300 Nm

- 8 biegowa automatyczna skrzynia biegów

- przyspieszenie 0-100 km/h: 10,9 s

- prędkość maksymalna: 203 km/h

- średnie zużycie paliwa: 4,8-4,9 l/100 km

Napęd hybrydowy

1.6 PureTech E-Tense - 225 KM, 360 Nm

- 8 biegowa automatyczna skrzynia biegów

- przyspieszenie 0-100 km/h: 7,7 s

- prędkość maksymalna: 233 km/h

- średnie zużycie paliwa: 1,3-1,4 l/100 km

- zasięg w trybie elektrycznym: do 55 km

DS 4 (2022) - cennik

Ceny za nowego DS 4 startują od 119 900 zł za wersję z benzynowym silnikiem 1.2 PureTech 130 KM i z podstawowym wyposażeniem. Mocniejsza jednostka napędowa dostępna jest z bogatszą wersją wyposażeniową. Jej cena zaczyna się od 158 600 zł. Decydując się na silnik wysokoprężny, musimy zapłacić co najmniej 138 400 zł. W przypadku hybrydy, cena początkowa to 168 900 zł.

Poniżej dostępny pełny cennik.

DS 4 - cennik (09.05.2022) źródło: DS

DS 4 (2022) - wersje wyposażeniowe

Klienci decydujący się na DS 4 mają spory wybór, o czym świadczy aż 8 wersji wyposażeniowych. Poniżej przedstawiono wszystkie z nich wraz z najważniejszymi elementami wyposażenia.

Wersja Bastille (podstawowa)

Lakier metalizowany

Automatyczne hamowanie awaryjne do 85 km/h

Aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii

System ostrzegania o spadu uwagi kierowcy z kamerą

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

Wykończenie wnętrza z tkaniny Tungstene

Cyfrowy zestaw wskaźników 7"

System multimedialny z ekranem dotykowym 10"

Światła do jazdy dziennej LED

Zlicowane klamki drzwi

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Czujnik deszczu

Ostrzeżenie o ryzyku kolizji

Przyciemniana i akustyczna przednia szyba

Bluetooth, radio cyfrowe DAB

Reflektory LED

Wersja Bastille Plus - zawiera dodatkowo:

System wspomagania parkowania tyłem

Obręcze kół aluminiowe 17-calowe

Wersja Performance Line - zawiera m.in.:

System wspomagania parkowania z tyłu i z przodu z kamerą cofania

DS Wings w kolorze czarnym błyszczącym

Osłona chłodnicy w kolorze czarnym błyszczącym

Obramowanie okien w kolorze czarnym błyszczącym

Wykończenie wnętrza z alkantary w kolorze czarnym

Klimatyzacja z nawiewem na tylne siedzenia

Bezramkowe elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne

Obręcze kół aluminiowe 19-calowe

Perforowana kierownica z ekskluzywną wkładką z kutego karbonu

Szkarłatno-złote przeszycia na konsoli środkowej, panelach drzwi i kierownicy

Wersja Trocadero zawiera m.in.:

Bezkluczykowy dostęp

System wspomagania parkowania z tyłu i z przodu z kamerą cofania

Automatyczne hamowanie awaryjne do 140 km/h

Rozszerzony system rozpoznawania znaków drogowych

Wykończenie z płótna DS w kolorze czarnym bazaltowym

Nawigacja On-Line 3D

Asystent głosowy

DS SMART TOUCH - obsługa ekranu dotykowego za pomocą gestów

DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY

Wersja Cross Trocadero - zawiera wyposażenie wersji Trocadero oraz:

Relingi dachowe w kolorze błyszczącej czerni

Osłona chłodnicy w kolorze błyszczącej czerni

Błyszczące czarne obramowanie okien

Oznaczenie CROSS na przednich drzwiach

Osłony na dole przedniego i tylnego zderzaka w kolorze aluminium

Przedni i tylny zderzak w kolorze czarnym o strukturze ziarnistej

Dedykowane obręcze kół aluminiowe 19-calowe SAPPORO

Wersja Performance Line Plus - zawiera elementy wersji Performance Line oraz:

Dostęp bezkluczykowy

Adaptacyjny tempomat z funkcją Start and Go

Rozszerzony system rozpoznawania znaków drogowych

Tylne światła 3D LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Przyciemniane szyby tylne oraz tylna z odblaskowym wzorem

Nawigacja On-Line 3D

Asystent głosowy

DS SMART TOUCH

DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY

Wersja Rivoli - zawiera wyposażenie Trocadero oraz dodatkowo: