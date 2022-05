Kia Soul w radosnych kolorach. Straci jednak wersję wyposażenia

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kia Soul w obecnym wyglądzie zadebiutowała kilka lat temu, ale z każdym rokiem Koreańczycy powoli coś zabierają z tego modelu. Teraz przyszła kolej na mocniejszą wersję tego modelu.

Soul będzie teraz sprzedawany z silnikiem o pojemności 2.0 L, który generuje 149 KM mocy i 178 Nm momentu obrotowego. Przesyłane to jest za pomocą automatycznej skrzyni biegów na przednie koła.

Przy okazji wprowadzenia kilku poprawek, Kia rezygnuje z wykończenia X-Line. Jednak nie wszystko jest tak negatywne jak to wygląda. Przeprojektowano grill i światła przeciwmgielne. Soul zyska nowe światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy. Wprowadzono również kilka drobnych poprawek z tyłu pojazdu. Do tego klienci mogą wybierać spośród nowo zaprojektowanych 17- i 18-calowych felg aluminiowych.

Mają zadebiutować także nowe warianty kolorystyczne – Clear White i Surf Blue będzie można łączyć z czarnym kontrastującym dachem.

Wewnątrz niewiele się zmieniło, ale wszystkie poziomy wyposażenia, z wyjątkiem podstawowej wersji LX, mają 10,25’’ ekran dotykowy z nawigacją. Nowością jest Pakiet Technologiczny LX obejmujący systemy bezpieczeństwa, takie jak unikanie kolizji w martwym punkcie czy unikanie kolizji z tyłu.

Ewentualnie można wybrać Pakiet Technologiczny GT-Line, który obejmuje system audio Harman Kardon, podgrzewane przednie siedzenia, elektryczny hamulec postojowym i regulowaną podłogę bagażnika. W opcjach znajdziemy reflektory i tylne światła LED, a także osłonę bagażnika i elektrycznie regulowany fotel kierowcy. Po stronie bezpieczeństwa, dodano asystenta unikania kolizji do przodu.

Oferowane wcześniej jako wyposażenie opcjonalne, „nowa" Soul będzie miała jako standard m.in. następujące elementy:

Asystent unikania kolizji do przodu w tym z pieszymi

Asystent utrzymania pasa ruchu

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu

Asystent świateł drogowych

Kia Soul może nie jest bestsellerem marki, ale daje sobie całkiem nieźle radę.