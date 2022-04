Kierowca ciężarówki przewoził samochód na balach drewna. Policjanci byli w szoku

Kilka dni temu autostradowy oddział policji w niemieckim Gottingen otrzymał zgłoszenie o niecodziennym transporcie przemieszczającym się trasą A7.

Ciężarówka przewożąca bale drewna to w zasadzie nic nadzwyczajnego, ale w tym przypadku kreatywność (a raczej głupota) kierowcy wykroczyła poza skalę. Na transporcie drewna zaparkowano bowiem białą Skodę Octavię.

Funkcjonariusze niemieckiej „drogówki" bardzo szybko podjęli interwencję i zatrzymali kierowcę ciężarówki. 48-letni Czech nie był w stanie wytłumaczyć, co skusiło go do transportu samochodu stojącego na ściętych balach drewna. Najwidoczniej chciał maksymalnie wykorzystać możliwości ładunkowe swojego samochodu. Skoda Octavia w wersji kombi została zabezpieczona taśmami przeciągniętymi przez obręcze kół do podwozia naczepy.

Po krótkiej kontroli jego lista grzechów okazała się nieco dłuższa. Okazało się, że w samochodzie były nadmiernie zużyte opony oraz mocno zabrudzone podwozie. Policjanci wydali zakaz dalszej jazdy, aż do momentu usunięcia usterek.

W związku z powyższym czeski kierowca musiał „pauzować" aż do wieczora. Dopiero po kilkunastu godzinach i usunięciu samochodu z naczepy kontynuował swoją podróż. Oczywiście nie obyło się bez mandatu – policja wystawiła mandat za niewłaściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku w wysokości 85 euro. W przeliczeniu wychodzi około 400 złotych. Dalsze losy białej Skody Octavii nie są znane.