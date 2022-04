Kto może jechać pasem ruchu powolnego? Rozpoczyna go znak D-13

O przepisach, znakach drogowych i mandatach więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Wiedzieliście o tym, że w Polsce czasami są wyznaczane pasy ruchu... powolnego? A więc są. I nawet otrzymały swój własny znak drogowy. Oznaczenie D-13 "Początek pasa ruchu powolnego" dotyczy dróg posiadających dwa pasy ruchu w jednym kierunku. I najczęściej jest ustawiane przed wzniesieniami. O zasadach obowiązujących za tą tablicą, szerzej opowiemy w kolejnych akapitach.

Zobacz wideo Wymiana prawa jazdy to obowiązek. Dla wszystkich. Kiedy trzeba to zrobić?

Co oznacza znak D-13?

Znak D-13 dzieli pasy ruchu na dwie strefy. Pierwszą, czyli tą, na której obowiązuje minimalna prędkość wskazana na znaku. I drugą, po której powinny poruszać się te pojazdy, które z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne lub np. stopień wzniesienia, nie są w stanie osiągnąć prędkość minimalnej. Ta może wynosić 30, 40 lub 50 czy 60 km/h. Wszystko zależy od charakteru drogi i jej lokalizacji. Koniec pasa ruchu powolnego zawsze jest wyznaczony znakiem D-14.

Warto pamiętać o tym, że znak D-14 wskazuje na koniec pasa ruchu powolnego i koniec prawego pasa ruchu w ogóle. A to oznacza, że kierowca zjeżdżając na pas lewy, musi ustąpić pierwszeństwa autom, które po nim jadą.

Które znaki poziome są ważniejsze: białe czy żółte?

Znak D-13 wskazuje prędkość maksymalną na prawym pasie?

No dobrze, ale co tak naprawdę w kontekście znaku D-13 oznacza pas ruchu powolnego? Choć wyznacza miejsce do poruszania się pojazdów osiągających małe prędkości, jednocześnie sam w sobie nie wprowadza np. ograniczenia prędkości. A więc wniosek może być jeden. W sytuacji, w której na danej drodze obowiązuje ograniczenie do 100 km/h i warunki ruchu na to pozwalają, auto może się poruszać pasem ruchu powolnego nawet 100 km/h.

Początek pasa ruchu powolnego. Jaki mandat to oznacza?

Niezastosowanie się do warunków wyznaczanych przez znak D-13 oznacza mandat. Ten wynosi 100 zł i zostanie uzupełniony 1 punktem karnym. Za jaki czyn można dostać grzywnę? Przede wszystkim za to, że zbyt wolno jadące auto wjedzie na pas lewy, a nie prawy. Poza tym warto pamiętać o tym, że na drodze dwupasmowej oznaczonej tylko tablicą D-13 nie można np. wyprzedzać z prawej strony, a do tego kierujący cały czas może dostać grzywnę np. za zbyt szybką jazdę. W tym przypadku mandat może sięgnąć już nawet 6 tys. zł.