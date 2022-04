Przyjęty mandat - możesz się od niego odwołać, ale masz tylko 7 dni

Przysługuje pani/panu prawo do odmowy przyjęcia mandatu - jeśli nigdy nie usłyszeliście tej formułki, to albo policjant nie poinformował was o waszych prawach, albo jesteście szczęśliwcami, którzy nigdy nie dostali mandatu. Na odmowę decydujemy się najczęściej, kiedy jesteśmy przekonani o swojej niewinności, a najlepiej jeśli możemy to udowodnić, np. nagraniem z kamery samochodowej. Bywa jednak tak, że bliższe spotkanie z policją jest na tyle emocjonujące, że nie umiemy na chłodno ocenić sytuacji i szybko podjąć decyzji o odmowie przyjęcia mandatu. Nie oznacza to wcale, że sprawa jest już przegrana.

Odwołanie od mandatu - kiedy możemy się odwołać

Odwołać możemy się w sytuacji, gdy mandat wystawiony był:

za działanie, które nie było wykroczeniem,

za działanie, za które może ukarać tylko sąd,

za działanie w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można było uniknąć. Na przykład parkujesz samochód w niedozwolonym miejscu, by ratować czyjeś życie,

za działanie, które zostało spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych. Na przykład przekraczasz prędkość, bo masz atak schizofrenii i wydaje ci się, że musisz uciekać.

Odwołanie od mandatu - kto może się odwołać

Każdy, kto dostał mandat i ma pewność, że dostał go niesłusznie.

Jeśli osoba, która dostała mandat ma mniej niż 17 lat – rodzic lub opiekun prawny.

Przedstawiciel służby (na przykład policji, straży granicznej), która wydała mandat niesłusznie – z urzędu.

Przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że przedstawiciel służby wystawił mandat niesłusznie – z urzędu.

Taryfikator mandatów 2022 - najważniejsze kwoty mandatów

Odwołanie od mandatu - krok po kroku

Przygotuj wniosek o uchylenie mandatu drogowego (nie ma jednolitego wzoru) - podaj w nim: swoje imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, serię i numer mandatu (znajdziesz go w górnym prawym rogu mandatu), opis zdarzenia oraz powód, dla którego mandat powinno się uchylić. Złóż wniosek do sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca, w którym wystawiono Ci mandat. Możesz dostarczyć wniosek do biura podawczego sądu lub wysłać go listem poleconym. Zaczekaj na odpowiedź sądu. Dowiesz się z niej o terminie posiedzenia. Na posiedzeniu sąd rozpatrzy wniosek i wyda postanowienie. Jeśli w odpowiedzi sądu na wniosek nie było informacji o obowiązkowym stawiennictwie na rozprawie, to obecność na nim jest dobrowolna. Od wydanej decyzji sądu nie możesz się już odwołać.

Na złożenie wniosku o uchylenie mandatu masz 7 dni od jego przyjęcia. Przeprowadzenie postępowania w sądzie jest bezpłatne, ale nie ma określonego terminu rozpatrzenia wniosku.

