Interaktywny test nowego Volkswagena Taigo. Pierwszy taki SUV w Polsce

Zobacz wideo Interaktywny test nowego Volkswagena Taigo:

Volkswagen Taigo - najważniejsze informacje

Volkswagen Taigo to reprezentant tzw. SUV-ów coupe. Został zbudowany na nowoczesnej płycie podłogowej MQB A0, wykorzystywanej przez inne miejskie modele koncernu. Choćby Volkswagena T-Crossa, do którego Taigo jest bardzo zbliżony rozmiarami, ale niekoniecznie wyglądem. T-Cross to klasyczny SUV, z kolei Taigo ma modnie ścięte nadwozie.

REKLAMA

Na nagraniu jeździliśmy czerwonym egzemplarzem, poniżej niepowtarzalna linia boczna Volkswagena Taigo w białej kolorystyce.

Volkswagen Taigo fot. Piotr Mokwiński

Modny wygląd współgra z walorami praktycznymi. Taigo dokładnie 4266 mm długości, 1757 mm szerokości, 1494 mm wysokości, a rozstaw osi to porządne 2556 mm rozstawu osi. Sylwetka coupe wcale nie odbija się negatywnie na przestronność modelu, a Taigo oferuje prawie tyle miejsca, co T-Cross. Jego bagażnik pomieści imponujące 438 l.

Taigo to też nowoczesne wyposażenie, czego najlepszym przykładem jest układ częściowo automatycznej jazdy IQ.DRIVE Travel Assist czy matrycowe reflektory LED IQ.LIGHT. O obydwu opowiadamy na nagraniu. Zwróćcie uwagę na reflektory, który łączą się z poziomą LED-ową listwą, która rozświetla się po zmroku, sprawiając, że Taigo jest od razu widoczne nawet w ciemnościach.

Volkswagen Taigo fot. Volkswagen

Nowoczesne i eleganckie wnętrze można spersonalizować kolorowymi panelami. Na nagraniu pokazywaliśmy wam bardziej klasyczny wariant kabiny.

Volkswagen Taigo fot. VW

Co pod maską? Kierowcy w Polsce mają do wyboru 1.0 TSI o mocy 95 i 110 KM oraz czterocylindrowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM. My jeździliśmy środkową propozycją, która powinna, co pokazał nasz test, w zupełności wystarczyć większości kierowców.

Partnerem interaktywnego testu jest Volkswagen Polska.