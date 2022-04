Jechali poboczem autostrady A2 pod prąd. Policja szybko zrobiła z nimi porządek

Redakcja Autokult.pl udostępniła na swoim profilu facebookowym film ukazujący sytuację, do której doszło kilka dni temu na jednym z odcinków autostrady A2. Prawdopodobnie na chwilę przed rozpoczęciem nagrania doszło do wypadku, przez który powstał ogromny korek.

Kilku kierowców zamiast ustawić się na drodze zgodnie z zasadami i utworzyć korytarz bezpieczeństwa, postanowiło zawrócić i pojechać pod prąd. Wykorzystali do tego pobocze.

Po kilku sekundach w kadrze pojawia się policyjny radiowóz, który zatrzymuje jeden z samochodów. Pozostałym udało się umknąć, ale zakładamy, że policja zdążyła zarejestrować ich numery rejestracyjne.

Jazda pod prąd w tej sytuacji mogła spowodować niebezpieczeństwo na drodze, a także przyczynić się do kolejnego wypadku i spowolnić dojazd karetki pogotowia na miejsce zdarzenia.

Cofanie na autostradzie. Co na to przepisy?

Artykuł 23. prawa o ruchu drogowym zabrania cofania pojazdem na autostradzie lub drodze ekspresowej. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Takie zachowanie jest wykroczeniem, za które według nowego taryfikatora grozi mandat w wysokości 300 zł i 8 punktów karnych.

Jednak policja wyraźnie zaznacza, że w większości takich przypadków odstępuje od postępowania mandatowego i kieruje sprawę do sądu. W ocenie funkcjonariuszy z drogówki, takie zachowanie to stwarzanie realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa osób jadących autostradą. W takim wypadku sąd może orzec grzywnę w wysokości od kilku do kilkunastu tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Funkcjonariusze przypominają kierowcom, że w dobie wszechobecnych rejestratorów samochodowych i kamer takie wykroczenia nie zostaną zapomniane. Zarejestrowane manewry piratów drogowych, takie jak ten powyżej, można przesyłać na specjalne adresy mailowe do każdej jednostki policji.

W przypadku takiego zgłoszenia trzeba się liczyć z ewentualnym wezwaniem na przesłuchanie w charakterze świadka. Jest to wymóg prawny określony w trybie postępowania wyjaśniającego.