Rozbił klasyczne Ferrari o kapliczkę. Na dokładkę dostał wysoki mandat

Funkcjonariusze małopolskiej policji otrzymali w środowy wieczór zgłoszenie o kolizji w okolicach Tenczyna. Na tzw. starej zakopiance rozbiło się czerwone Ferrari. Kierowca samochodu to 35-latek zamieszkujący powiat myślenicki.

Funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce ocenili, że do zdarzenia doszło wskutek utraty panowania nad pojazdem. Samochód najpierw uderzył w kapliczkę, a później wylądował na skarpie. Kierowca i pasażer wyszli z wypadku bez uszczerbku na zdrowiu. Niestety, nie można powiedzieć tego samego o klasycznym Ferrari, które zostało kompletnie zniszczone.

Kierowca, który prowadził pojazd był trzeźwy. Do wysokiego rachunku za naprawę samochodu będzie musiał jeszcze doliczyć 5 tys. złotych mandatu oraz 6 punktów karnych. Policjanci ocenili zdarzenie jako zagrożenie w ruchu drogowym.

Więcej w drogę to Ferrari nie pojedzie. Wypadek na S10

Ferrari F355 to jeden z najpopularniejszych modeli włoskiego producenta z lat 90. Jest wyposażony w silnik V8 o pojemności 3,5 litra. Maksymalna moc 381 KM trafia na tylną oś bez asysty elektronicznych wspomagaczy kierowcy. Jak na ówczesną epokę był to jeden z najszybszych samochodów na świecie. Od 0 do 100 km/h rozpędzał się w 4,7 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 295 km/h.

Samochód produkowano przez 5 lat (od 1994 do 1999 roku). Całkowita produkcja wyniosła 11 273 egzemplarze. Używane egzemplarze zachowane w dobrym stanie kosztują od 80 do 140 tys. euro.