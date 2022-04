W 2022 r. to ulubiona funkcja kierowców w Polsce. Korzystasz z tego przycisku?

Kolejne porady z zakresu prawa o ruchu drogowym znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy w Polsce od lat ze sporym marginesem tolerancji traktowali ograniczenia prędkości. Na drodze można jechać 50 km/h? No to ja pojadę 70 parę. Przecież nic się nie stanie... Taka postawa przestała być aktualna 1 stycznia 2022 roku. Powód jest oczywisty. W Polsce zaczęły obowiązywać nowe mandaty za prędkość. A wysokość kar to dopiero pierwsza ze złych informacji. Drugą jest ich stopniowanie co 5, a nie 10 km/h, a trzecią wprowadzenie pojęcia tzw. recydywy.

Załóżmy że kierowca przekroczył prędkość o 31 km/h w mieście. Dostanie zatem 800 zł mandatu i 6 punktów karnych. Gdy jednak wykroczenie jest drugim poważnym w ostatnich 2 latach, wysokość minimalnej kary wzrośnie już do 1600 zł.

Nie chcesz mandatu za prędkość? Włącz ogranicznik prędkości!

Wniosek jest prosty. W świetle drastycznie wyższych mandatów za prędkość kierowcy nie mają innego wyjścia. Muszą dużo uważniej obserwować zmianę wskazówki na tablicy prędkościomierza. Chociaż chwila, jest jeszcze jeden sposób. Auta od dobrych kilku lat wyposaża się bowiem w ograniczniki prędkości. Kierowca ustawia w komputerze powiedzmy 50 km/h – bo akurat jedzie w terenie zabudowanym. Pojazd przy wciśniętym gazie nie pozwoli na przekroczenie tej prędkości.

Ogranicznik prędkości działa trochę jak tempomat. Trochę jak tempomat też się go włącza – służy do tego przycisk na kierownicy lub manetka umieszczona pod nią. Kierowca ustawia prędkość maksymalną. W efekcie nie musi się martwić, że np. zagapi się i pojedzie zbyt szybko.

Limiter prędkości jest niebezpieczny? Pojawiają się głosy mówiące o tym, że zablokowanie przyspieszenia może być groźne w razie wystąpienia zagrożenia na drodze. Producenci samochodów jednak pomyśleli i to bym. Ogranicznik jest dezaktywowany w sytuacji, w której w czasie jazdy kierujący wciśnie pedał gazu w podłogę.

Mandat za prędkość to dziś nawet 5 tys. zł!

Aby jeszcze mocniej uzmysłowić kierowcom jak ważną funkcją może być ogranicznik prędkości, warto po raz kolejny przypomnieć obecną wysokość mandatów za prędkość w Polsce. I tak:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł

Przekroczenie prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł

Przekroczenie prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł

Przekroczenie prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł

Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (recydywa 1600 zł)

Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa 2000 zł)

Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (recydywa 3000 zł)

Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (recydywa 4000 zł)

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł (recydywa 5000 zł)

W tym punkcie warto przypomnieć jeszcze o zasadzie recydywy. Jak pokazuje powyższe zestawienie, obowiązuje ona dopiero od przekroczenia prędkości o co najmniej 31 km/h. Pojawienie się tego pojęcia sprawia, że przy drastycznie szybkiej jeździe, kierowca już w czasie kontroli drogowej może dostać nawet 5 tys. zł mandatu. Co więcej, nadal obowiązują przepisy, które obligują policjantów do odbierania prawa jazdy na 3 miesiące w razie przekroczenia prędkości o co najmniej 51 km/h w terenie zabudowanym.

Wysoki mandat? To połowa informacji. Więcej będzie też punktów karnych

1 stycznia 2022 roku wzrosły mandaty w Polsce. To jednak nie koniec zmian. We wrześniu zacznie również obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. A to kolejny typ sankcji, który może zachęcić kierowców do bardziej przepisowej jazdy lub odpalania ogranicznika prędkości. Jak wyglądają, a jak będą wyglądać kary?