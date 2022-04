Toyota najpopularniejszą marką w Polsce. Przynajmniej w pierwszym kwartale tego roku

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota od jakiegoś czasu cieszy się dużą popularnością na naszym rynku. Właśnie poinformowali, że ten stan się nie zmienił przez cały pierwszy kwartał tego roku.

Japoński producent poinformował, że sprzedał w ciągu 3 miesięcy 18.479 samochodów osobowych. Udział Toyoty w rynku samochodów osobowych wynosi 18,1 proc. i jest o 0,8 p.p. wyższy rok do roku. W marcu Toyota zanotowała 6244 rejestracje.

Najpopularniejszymi modelami Toyoty w marcu są Corolla i Yaris, które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Liczba rejestracji Corolli wyniosła 1896 egzemplarzy, a Yarisa 1174 auta. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów w minionym miesiącu znalazły się także RAV4 (5. miejsce, 830 aut) i Toyota C-HR (9. miejsce, 734 auta).

Biorąc pod uwagę cały kwartał, to Toyoty zajęły wszystkie trzy miejsca od góry. Na pierwszym miejscu znalazła się Corolla (5183 egz.), na drugim RAV4 (3461 egz.), zaś na trzecim Yaris (3530 egz.).

Model PROACE CITY zajmuje pozycję lidera w segmencie vanów.

Co się tyczy klientów flotowych, to w pierwszym kwartale firmy zarejestrowały 12.609 samochodów marki, co dało jest zdecydowane pierwsze miejsce i 17,8-procentowy udział w tej części rynku.

Najpopularniejszymi modelami flotowymi w ciągu trzech pierwszych miesięcy były Corolla (4318 egz.) i RAV4 (2382 egz.). Yaris zajął czwarte miejsce z wynikiem 1876 aut.