Przepisy, których wciąż się w Polsce uczymy. Niektóre budzą duże kontrowersje

Polskie drogi należą do jednych z najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Po wielu głośnych wypadkach poprawa bezpieczeństwa stała się jednym z priorytetów rządzących, którzy w końcu przeszli od słów do czynów. W 2022 r. najwięcej mówi się o wysokich mandatach, ale kierowcom wcześniej zafundowano kilka poważnych zmian. Wciąż się nowych przepisów uczymy.

Pierwszeństwo pieszych na przejściach

Jak było? Kierowca, który zbliża się do przejścia musiał zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo.

Jak jest? Obowiązkiem kierowcy jest także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Zmiana nie jest tak rewolucyjna, jak się może wydawać. Oznacza, że kierowca musi obserwować nie tylko samo przejścia, ale także jego okolicę, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który chce wejść na przejście. Ma trochę więcej obowiązków. Z kolei pieszy czuje się pewniej, ponieważ łatwiej będzie mu skorzystać z zebry w bezpieczny sposób. Jak powinien się zachować kierowca?

Zawsze zwalniaj przed przejściem dla pieszych i obserwuj jego okolice. Nie musisz czytać w myślach pieszemu. Po prostu bądź gotowy, by ustąpić mu pierwszeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zawsze.

Traktuj przejścia dla pieszych i ich okolice jak drogi z pierwszeństwem przejazdu. Kiedy znajdujesz się na drodze podporządkowanej, ustępujesz pierwszeństwa nie tylko tym samochodom, które już znajdują się na skrzyżowaniu, ale również tym, które się do niego zbliżają i mają przed tobą pierwszeństwo. Tak samo traktuj przejścia dla pieszych i samych pieszych.

Coś zasłania ci widok na przejście? Zakładaj, że za drzewem, słupem albo źle zaparkowanym samochodem znajduje się pieszy. Bądź gotowy przepuścić go na pasach.

Jeśli będziemy się stosować do tych zasad, to nie ma mowy, byśmy dostali wynoszący 1500 zł mandat. Wystarczy odrobina uwagi i ostrożności.

Ostrożny musi być także pieszy i zawsze upewnić się, że może bezpiecznie wejść na zebrę. W Polsce nie ma czegoś takiego jak "bezwzględne pierwszeństwo"! Dlatego zakazane jest używanie telefonów podczas przechodzenia przez pasy.

Jazda na suwak to obowiązek każdego kierowcy. Co to znaczy?

Jazda na suwak to zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, kiedy co najmniej dwa pasy łączą się w jeden. Wcześniej samochody, które zajmowały kończący się pas, musiały ustąpić pierwszeństwa lub liczyć na miły gest kierowców zajmujących sąsiedni pas. Już jakiś czas temu się to zmieniło. Samochody jeżdżą naprzemiennie.

Jeśli na dwupasmowej drodze kończy się lewy pas, to jadący nim kierowca jedzie do jego końca, a kierowca z prawego wpuszcza go przed siebie. W sytuacji, kiedy droga ma trzy pasy ruchu, a kończą się dwa skrajne, to kolejność wygląda następująco: kierowca z prawego, kierowca z lewego pasa i kierowca, poruszający się środkowym pasem. Spójrzcie na nasze grafiki:

Jazda na suwak fot. Moto.pl

Jazda na suwak fot. Moto.pl

Jazda na suwak - zasady

Wybraliśmy pięć najważniejszych wyjątków od suwaka:

Nie masz pierwszeństwa na zanikającym pasie, póki nie dojedziesz do jego końca.

Pas do skrętu nie jest pasem zanikającym.

Jazda pasem rozbiegowym ze stacji benzynowej nie oznacza, że masz pierwszeństwo przed samochodami jadącymi sąsiednim pasem.

Zapis dotyczący "jazdy ze znacznie ograniczoną prędkością" dotyczy TYLKO korków, a nie spowolnienia ruchu np. ze 100 do 30 km/h.

Na drodze z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazda na suwak nie obowiązuje, jeśli tylko jeden z nich jest zakorkowany.

Korytarz życia może uratować życie

W przypadku zatoru i zbliżającego się samochodu na sygnale, kierowcy będą mieli obowiązek ustąpić mu miejsca w jasno sprecyzowany sposób. To szczególnie istotne na autostradach i drogach ekspresowych. W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem będą mieli obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym. Dokładnie obrazuje to poniższa ilustracja.

Korytarz życia fot. Moto.pl

Na drodze szybkiego ruchu trzeba pamiętać o bezpiecznej odległości

Jazda na zderzaku została w Polsce zakazana. Na drogach szybkiego ruchu (ekspresowych i autostradach) kierowcy muszą zachować bezpieczną odległość. Nowe przepisy określają ją jako połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Od tej zasady jest jeden wyjątek - przypadki, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania.

Najprostszą metodą jest tzw. jazda na słupki. Przy każdej drodze ustawione są biało-czerwone słupki informacyjne, które rozlokowano co 100 metrów. To z nich można odczytać na którym kilometrze (i metrze) trasy się znajdujemy. Mogą też posłużyć do określania odległości od auta poprzedzającego. Skoro minimalna odległość na autostradzie wynosi 70 metrów (dzielimy 140 km/h na dwa), to powinniśmy jechać w mniej więcej 3/4 odległości między słupkami. Dla pewności zawsze możecie zostawić sobie trochę więcej miejsca.