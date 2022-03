Z polskich tablic możesz wyczytać bardzo dużo. PO, DW i KR znikną, pojawią się nowe

Zmiany tablic rejestracyjnych w dużych miastach

Już niebawem w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu zmienią się wyróżniki na tablicach rejestracyjnych. Wszystko z powodu wyczerpującej się numeracji dla aktualnych schematów tablic. Dotychczasowe wyróżniki literowe przechodzą zatem do historii.

We Wrocławiu wyczerpuje się pula dotychczasowych tablic z literami DW. To oznacza, że na samochody trafią tablice z wyróżnikiem DX stosowanym już od kilku lat w motocyklach. Aktualnie wydawane są tablice w piątej, ostatniej odmianie tablic składające się z DW, jednej cyfry, dwóch liter, dwóch cyfr. Po zakończeniu tej serii tablice będą się składać z wyróżnika DX i pięciu cyfr. W Poznaniu dotychczasowe tablice PO wystarczą jeszcze na kilka miesięcy. Zostaną zastąpione tablicami PY, które podobnie jak we Wrocławiu, były wykorzystywane dotychczas w motocyklach.

W Krakowie lada moment pojawią się zupełnie nowe numery. Zamiast KR będzie dostępna kombinacja KK oraz pięciu cyfr. Taka kombinacja powinna wystarczyć spokojnie na najbliższe dwie dekady.

Tablice rejestracyjne - co oznaczają kolory

Wzór tablic rejestracyjnych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Było później nowelizowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, ale z punktu widzenia osoby, chcącej sprawdzić, skąd pochodzi dana tablica rejestracyjna, nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego od razu przejdziemy do rzeczy. Zacznijmy od rozszyfrowania kolorów:

Żółte tło i czarną czcionkę mają tablice zarezerwowane dla pojazdów zabytkowych.

Niebieskie tło i białą czcionkę mają tablice przypisane samochodom posiadanym przez placówki dyplomatyczne.

Białe tło i czerwona czcionka to tzw. tymczasowe tablice rejestracyjne.

Zielone tło i czarna czcionka zarezerwowane są dla tablic rejestracyjnych samochodów elektrycznych i wodorowych.

Koniec z DW, PO, KR. Nadchodzą nowe tablice rejestracyjne

Tablice rejestracyjne służ publicznych

Służby publiczne dysponują przypisanymi do nich oznaczeniami tablic rejestracyjnych (w tym również na województwa, ale nie trzeba znać tak szczegółowego oznaczenia, by rozszyfrować, czy mamy do czynienia z samochodem należącym do wojska, czy do kontroli skarbowej - wystarczą pierwsze litery).

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od litery U - pojazd należący do wojska, np. UA to samochód osobowy, a UC - samochód dostawczy.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HS - samochód Kontroli Skarbowej, np. HSB to samochód skarbówki z województwa podlaskiego.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HC - samochód Służby Celnej, np. HCA to auto Służby Celnej z Olsztyna.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HP - samochód policji, np. HPA to auto przypisane Komendzie Głównej Policji. Warto jednak pamiętać, że nieoznakowane radiowozy czy samochody oddziału kryminalnego nie są oznaczane w ten sposób.

W przypadku pozostałych służb oznaczenia wyglądają jak poniżej:

HA - Centralne Biuro Antykorupcyjne

HB - Służba Ochrony Państwa

HK - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu

HW - Straż Graniczna

HM - Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Wyżej wymienione służby poruszają się też samochodami z cywilnymi tablicami rejestracyjnymi.

Jak sprawdzić tablice rejestracyjne. Podział na województwa

Każde województwo ma przypisaną jedną literę alfabetu, znajdującą się na pierwszym miejscu ciągu znaków. Oto one:

B - podlaskie

C - kujawsko-pomorskie

D - dolnośląskie

E - łódzkie

F - lubuskie

G - pomorskie

K - małopolskie

L - lubelskie

N - warmińsko-mazurskie

O - opolskie

P - wielkopolskie

R - podkarpackie

S - śląskie

T - świętokrzyskie

W - mazowieckie

Z - zachodniopomorskie

Kolejny jeden lub dwa znaki są oznaczeniem miasta na prawach powiatu. Poniżej kompletna lista z podziałem na województwa.

Tablice rejestracyjne województwa podlaskiego

BAU - Augustów

BBI - Bielsk Podlaski

BGR - Grajewo

BHA - Hajnówka

BI - Białystok (miasto)

BIA - Białystok (powiat)

BKL - Kolno

BL - Łomża (miasto)

BLM - Łomża (powiat)

BMN - Mońki

BS - Suwałki

BSE - Sejny

BSI - Siemiatycze

BSK - Sokółka

BSU - Suwałki

BWM - Wysokie Mazowieckie

BZA - Zambrów

Tablice rejestracyjne województwa kujawsko-pomorskiego

CAL - Aleksandrów Kujawski

CB - Bydgoszcz (miasto)

CBR - Brodnica

CBY - Bydgoszcz (powiat)

CCH - Chełmno

CG - Grudziądz

CGD - Golub Dobrzyń

CIN - Inowrocław CLI - Lipno

CMG - Mogilno

CNA - Nakło nad Notecią

CRA - Radziejów

CRY - Rypin

CS - Świecie

CSE - Sępólno Krajeńskie

CT - Toruń (miasto)

CTR - Toruń (powiat)

CTU - Tuchola

CWA - Wąbrzeźno

CW - Włocławek (miasto)

CWL - Włocławek (powiat)

CZN - Żnin

Tablice rejestracyjne województwa dolnośląskiego

DB - Wałbrzych (miasto)

DBA - Wałbrzych (powiat)

DBL - Bolesławiec

DDZ - Dzierżoniów

DGL - Głogów

DGR - Góra

DJ - Jelenia Góra (miasto)

DJA - Jawor

DJE - Jelenia Góra (powiat)

DKA - Kamienna Góra

DKL - Kłodzko

DL - Legnica (miasto)

DLB - Lubań

DLE - Legnica (powiat)

DLU - Lubin

DLW - Lwówek Śląski

DMI - Milicz

DOA - Oława

DOL - Oleśnica

DPL - Polkowice

DSR - Środa Śląska

DST - Strzelin

DSW - Świdnica

DTR - Trzebnica

DW - Wrocław (miasto)

DWL - Wołów

DWR - Wrocław (powiat)

DZA - Ząbkowice Ślaskie

DZG - Zgorzelec

DZL - Złotoryja

Tablice rejestracyjne województwa łódzkiego

EBE - Bełchatów

EBR - Brzeziny

EKU - Kutno

EL - Łódź (miasto)

ELA - Łask

ELC - Łowicz

ELE - Łęczyca

ELW - Łódź Wschód

EOP - Opoczno

EP - Piotrków Trybunalski (miasto)

EPA - Pabianice

EPD - Poddębice

EPI - Piotrków Trybunalski (powiat)

EPJ - Pajęczno

ERA - Radomsko ERW - Rawa Mazowiecka

ES - Skierniewice

ESI - Sieradz

ESK - Skierniewice

ETM - Tomaszów Mazowiecki

EWE - Wieruszów

EWI - Wieluń

EZD - Zduńska Wola

EZG - Zgierz

Tablice rejestracyjne województwa lubuskiego

FG - Gorzów Wielkopolski (miasto)

FGW - Gorzów Wielkopolski (powiat)

FKR - Krosno Odrzańskie

FMI - Międzyrzecz

FNW - Nowa Sól

FSD - Strzelce Krajeńskie

FSL - Słubice

FSU - Sulęcin

FSW - Świebodzin

FWS - Wschowa

FZ - Zielona Góra (miasto)

FZA - Żary

FZG - Żagań

FZI - Zielona Góra (powiat)

Tablice rejestracyjne województwa pomorskiego

GA - Gdynia

GBY - Bytów

GCH - Chojnice

GCZ - Człuchów

GD - Gdańsk (miasto)

GDA - Gdańsk (powiat - Pruszcz Gdański)

GKA - Kartuzy

GKS - Kościerzyna

GKW - Kwidzyn

GLE - Lębork

GMB - Malbork

GND - Nowy Dwór Gdański

GPU - Puck

GS - Słupsk (miasto)

GSL - Słupsk (powiat)

GSP - Sopot

GST - Starogard Gdański

GSZ - Sztum

GTC - Tczew

GWE - Wejherowo

Tablice rejestracyjne województwa małopolskiego

KBC - Bochnia

KBR - Brzesko

KCH - Chrzanów

KDA - Dąbrowa Tarnowska

KGR - Gorlice

KLI - Limanowa

KMI - Miechów

KMY - Myślenice

KN - Nowy Sącz (miasto)

KNS - Nowy Sącz (powiat)

KNT - Nowy Targ

KOL - Olkusz

KOS - Oświęcim

KPR - Proszowice

KR - Kraków (miasto)

KRA - Kraków (powiat) KSU - Sucha Beskidzka

KT - Tarnów (miasto)

KTA - Tarnów (powiat)

KTT - Zakopane

KWA - Wadowice

KWI - Wieliczka

Tablice rejestracyjne województwa lubelskiego

LB - Biała Podlaska (miasto)

LBI - Biała Podlaska (powiat)

LBL - Biłgoraj

LC - Chełm (miasto)

LCH - Chełm (powiat)

LHR - Hrubieszów

LJA - Janów Lubelski

LKR - Kraśnik

LKS - Krasnystaw

LLB - Lubartów

LLE - Łęczna

LLU - Łuków

LOP - Opole Lubelskie

LPA - Parczew

LPU - Puławy

LRA - Radzyń Podlaski

LRY - Ryki

LSW - Świdnik

LTM - Tomaszów Lubelski

LU - Lublin (miasto)

LUB - Lublin (powiat)

LWL - Włodawa

LZ - Zamość (miasto)

LZA - Zamość (powiat)

Tablice rejestracyjne województwa warmińsko-mazurskiego

NBA - Bartoszyce

NBR - Braniewo

NDZ - Działdowo

NE - Elbląg (miasto)

NEB - Elbląg (powiat)

NEL - Ełk

NGI - Giżycko

NGO - Gołdap

NIL - Iława

NKE - Kętrzyn

NLI - Lidzbark Warmiński

NMR - Mrągowo

NNI - Nidzica

NNM - Nowe Miasto Lubawskie

NO - Olsztyn (miasto)

NOE - Olecko (od 2002)

NOG - Olecko (do 2002)

NOL - Olsztyn (powiat)

NOS - Ostróda

NPI - Pisz

NSZ - Szczytno

NWE - Węgorzewo

Tablice rejestracyjne województwa opolskiego

OB - Brzeg

OGL - Głubczyce

OK - Kędzierzyn -Koźle

OKL - Kluczbork

OKR - Krapkowice

ONA - Namysłów

ONY - Nysa

OOL - Olesno

OP - Opole (miasto)

OPO - Opole (powiat)

OPR - Prudnik

OST - Strzelce Opolskie

Tablice rejestracyjne województwa wielkopolskiego

PCH - Chodzież

PCT - Czarnków

PGN - Gniezno

PGO - Grodzisk Wielkopolski

PGS - Gostyń

PJA - Jarocin

PK - Kalisz (miasto)

PKA - Kalisz (powiat)

PKE - Kępno

PKL - Koło

PKN - Konin (powiat)

PKO - Konin (miasto do 2002 r.)

PKR - Krotoszyn

PKS - Kościan

PL - Leszno (miasto)

PLE - Leszno (powiat)

PMI - Międzychód

PN - Konin (miasto od 2002r.)

PNT - Nowy Tomyśl

PO - Poznań (miasto)

POB - Oborniki

POS - Ostrów Wielkopolski

POT - Ostrzeszów

POZ - Poznań (powiat do 2002 r.)

PP - Piła

PPL - Pleszew

PRA - Rawicz

PSE - Śrem

PSL - Słupca

PSR - Środa Wielkopolska

PSZ - Szamotuły

PTU - Turek

PWA - Wągrowiec

PWL - Wolsztyn

PWR - Września

PZ - Poznań (powiat od 2002 r.)

PZL - Złotów

Tablice rejestracyjne województwa podkarpackiego

RBI - Ustrzyki Dolne

RBR - Brzozów

RDE - Dębica

RJA - Jarosław

RJS - Jasło

RK - Krosno (miasto)

RKL - Kolbuszowa

RKR - Krosno (powiat)

RLA - Łańcut

RLE - Leżajsk

RLS - Lesko

RLU - Lubaczów

RMI - Mielec

RNI - Nisko

RP - Przemyśl (miasto)

RPR - Przemyśl (powiat)

RPZ - Przeworsk

RRS - Ropczyce

RSA - Sanok

RSR - Strzyżów

RST - Stalowa Wola

RT - Tarnobrzeg (miasto)

RTA - Tarnobrzeg (powiat)

RZ - Rzeszów (miasto)

RZE - Rzeszów (powiat)

Tablice rejestracyjne województwa śląskiego

SB - Bielsko-Biała (miasto)

SBE - Będzin

SBI - Bielsko-Biała (powiat)

SBL - Bieruń

SC - Częstochowa (miasto)

SCI - Cieszyn

SCZ - Częstochowa (powiat)

SD - Dąbrowa Górnicza

SG - Gliwice (miasto)

SGL - Gliwice (powiat)

SH - Chorzów

SI - Siemianowice Śląskie

SJ - Jaworzno

SJZ - Jastrzębie Zdrój

SK - Katowice

SKL - Kłobuck

SL - Ruda Śląska (od 2002 r.)

SLU - Lubliniec

SM - Mysłowice

SMI - Mikołów

SMY - Myszków

SO - Sosnowiec

SPI - Piekary Śląskie

SPS - Pszczyna

SR - Rybnik (miasto)

SRB - Rybnik (powiat)

SRC - Racibórz

SRS - Ruda Śląska (do 2002 r.)

ST - Tychy

STA - Tarnowskie Góry

STY - Tychy (powiat do 2002 r.)

SW - Świętochłowice

SWD - Wodzisław Śląski

SY - Bytom

SZ - Zabrze

SZA - Zawiercie

SZO - Żory

SZY - Żywiec

Tablice rejestracyjne województwa świętokrzyskiego

TBU - Busko Zdrój

TJE - Jędrzejów

TK - Kielce (miasto)

TKA - Kazimierza Wielka

TKI - Kielce (powiat)

TKN - Końskie

TLW - Włoszczowa

TOP - Opatów

TOS - Ostrowiec Świętokrzyski

TPI - Pińczów

TSA - Sandomierz

TSK - Skarżysko-Kamienna

TST - Starachowice

TSZ - Staszów

Tablice rejestracyjne województwa mazowieckiego

WA - Warszawa

WB - Warszawa

WBR - Białobrzegi

WCI - Ciechanów

WD - Warszawa

WE - Warszawa

WF - Warszawa

WG - Garwolin

WGM - Grodzisk Mazowiecki

WGR - Grójec

WGS - Gostynin

WH - Warszawa

WI - Warszawa

WJ - Warszawa

WK - Warszawa

WKZ - Kozienice

WL - Legionowo

WLI - Lipsko

WLS - Łosice

WM - Mińsk Mazowiecki

WMA - Maków Mazowiecki

WML - Mława

WN - Warszawa

WND - Nowy Dwór Mazowiecki

WO - Ostrołęka (miasto)

WOR - Ostrów Mazowiecki

WOS - Ostrołęka (powiat)

WOT - Otwock

WP - Płock (miasto)

WPI - Piaseczno

WPL - Płock (powiat)

WPN - Płońsk

WPR - Pruszków

WPU - Pułtusk

WPY - Przysucha

WPZ - Przasnysz

WR - Radom (miasto)

WRA - Radom (powiat)

WS - Siedlce (miasto)

WSC - Sochaczew

WSE - Sierpc

WSK - Sokołów Podlaski

WSI - Siedlce (powiat)

WSZ - Szydłowiec

WT - Warszawa

WU - Warszawa

WW - Warszawa

WWE - Węgrów

WWL - Wołomin

WWY - Wyszków

WX - Warszawa

WY - Warszawa

WZ - Warszawa Zachód

WZU - Żuromin

WZW - Zwoleń

WZY - Żyrardów

Tablice rejestracyjne województwa zachodniopomorskiego

ZBI - Białogard

ZCH - Choszczno

ZDR - Drawsko Pomorskie

ZGL - Goleniów

ZGR - Gryfino

ZGY - Gryfice

ZK - Koszalin (miasto)

ZKA - Kamień Pomorski

ZKL - Kołobrzeg

ZKO - Koszalin (powiat)

ZLO - Łobez

ZMY - Myślibórz

ZPL - Police

ZPY - Pyrzyce

ZS - Szczecin

ZSD - Świdwin

ZSL - Sławno

ZST - Stargard (koło Szczecina)

ZSW - Świnoujście

ZSZ - Szczecinek

ZWA - Wałcz

Tablice rejestracyjne w Warszawie

Warszawa jest specyficznym na tle Polski przypadkiem, w którym różne tablice rejestracyjne przypisane są do różnych dzielnic: