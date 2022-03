Polski gigant transportowy zawiesza sprzedaż w Rosji. Kosztowna, ale słuszna decyzja

Grupa Wielton to jeden ze światowych liderów w produkcji przyczep i naczep. Produkty tej firmy są znane i doceniane na całym globie, a na wschodzie polski producent miał wielu klientów. Firma właśnie zawiesiła do odwołania dostawy do Rosji. Ta decyzja pociąga za sobą kolejne. Firma zamierza utworzyć odpisy na należności oraz odpisy z tytułu trwałej wartości do około 4 mln euro. Ponadto zadecydowano o przesunięciu publikacji strategii całej grupy na lata 2022-2025. Pierwotnie miało to nastąpić w kwietniu tego roku.

Firma zamierza skupić się na zwiększeniu aktywności sprzedażowej na innych rynkach w Europie i Afryce. Zarząd przygotowuje aktualizację strategii firmy, która uwzględni aktualną sytuację w Europie. Na szczęście Wielton może się pochwalić stabilną sytuacją finansową. Zarząd zapewnił w komunikacie do mediów, że doświadczenie pozwoli firmie poradzić sobie z „wyzwaniami jakie niesie obecna wysoka zmienność otoczenia gospodarczego".

Grupa Wielton zamierza zaangażować się w różne formy pomocy, choćby ze względu na swoich pracowników pochodzących z Ukrainy.

„Wspieramy ich i ich rodziny, udzielając im pomocy organizacyjnej oraz wsparcia w sprawach logistycznych i administracyjnych. Jesteśmy również gotowi pomóc w bezpiecznym sprowadzeniu kolejnych bliskich naszych pracowników do Polski, aby mogli znaleźć tu schronienie. W tym celu przygotowaliśmy mieszkania, w których będą mogły zamieszkać ich rodziny. Nie zapominamy także o innych potrzebujących przybywających do naszego kraju." – dodaje prezes zarządu Grupy Wielton, Paweł Szataniak.

Wielton ma spółki zależne w Ukrainie i Rosji

W skład Grupy Wielton wchodzą spółki zależne w Ukrainie i Rosji. Zostały powołane do prowadzenia działalności handlowej i marketingowo-reklamowej. Poza tym spółka ma w Rosji montownię produktów marki Wielton. Do lutego była tam prowadzona sprzedaż do lokalnych rynków. Polska firma zarobiła na obu rynkach w 2021 roku 299,5 mln zł – co stanowi ok. 11,1 proc. przychodów całej Grupy Wielton.

Przychody z rynku ukraińskiego wyniosły 43,7 mln zł, co stanowiło 1,6 proc. przychodów ze sprzedaży grupy. W samej Ukrainie oferowano 324 produkty marki Wielton, a firma uzyskała udział w rynku na bardzo wysokim poziomie ok. 12 proc.

Ze względu na położenie ukraińskiej spółki i aktualnie prowadzone działania nie jest możliwe normalne funkcjonowanie.

„Od ostatnich dni lutego spółka ta nie prowadzi sprzedaży. Dostęp do posiadanych zapasów naczep jest obecnie niemożliwy. Nie jest prowadzona również wysyłka żadnych nowych wyrobów do Ukrainy. Spółka posiada należności od klientów, które w obecnej sytuacji nie są spłacane. Możliwości transferów środków pieniężnych z Ukrainy są bardzo ograniczone" – poinformowała w komunikacie spółka Wielton.

Przychody z rynku rosyjskiego wyniosły w ubiegłym roku 255,8 mln zł, co przekłada się na ok 9,5 proc. przychodów ze sprzedaży w całej grupie. Do lutego 2021 był to dla firmy Wielton jeden z rynków strategicznych. Sprzedano wtedy 2 353 produktowy i uzyskano udział wynoszący 3,8 proc.

Od 24 lutego bieżącego roku firma nie zrealizowała żadnej dostawy na rynek rosyjski. Taki stan rzeczy potrwa do odwołania, o czym poinformował w komunikacie zarząd Wielton S.A.