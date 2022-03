Katalizator jak żyła złota. Będą nowe fale kradzieży

W najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnej fali kradzieży katalizatorów. Ma to bezpośredni związek z sytuacją geopolityczną. W związku z ryzykiem sankcji gospodarczych, dostęp do niektórych surowców może być utrudniony, a z powodu braku zapasów ich ceny na światowych giełdach drastycznie rosną.

To, co dzieje się w skali makro, przekłada się na skalę mikro. Przykładem z ostatnich dni jest nikiel i pallad – surowce wykorzystywane do produkcji katalizatorów.

Przekładając na nasze realia - im wyższa cena giełdowa surowca, tym wyższa cena w skupie złomu. W poniedziałek uncja palladu kosztowała ponad 3 440 dolarów – o 423 dolary więcej niż pod koniec ubiegłego roku.

Kradzież katalizatora to dla wprawnego złodzieja kilka minut pracy, a przy dobrych wiatrach zarobek wynoszący teraz nawet kilka tysięcy złotych. Policja zatrzymuje kolejnych złodziei, ale proceder nie ustaje. Co więcej ryzyko wpadki jest naprawdę bardzo małe – udowodnienie, że element został skradziony (bez złapania na gorącym uczynku) jest bardzo trudne.

Całą sprawę ułatwiają skupy katalizatorów, które chwalą się w ogłoszeniach „prostymi i szybkimi procedurami skupu". W praktyce weryfikacja tożsamości sprzedającego w skupie to fikcja. Bez problemu udało nam się znaleźć w internecie firmy, które oferują możliwość skupu drogą pocztową w oparciu o kserokopię dowodu osobistego.

Kradzież katalizatorów. To są już ilości hurtowe [WIDEO]

Jeszcze kilka lat temu ceny katalizatorów dla popularnych modeli wynosiły w skupie od kilkuset do tysiąca złotych. Dziś można już zarobić co najmniej kilka tysięcy złotych. Co ciekawe, najwyższe ceny w skupach osiągają katalizatory z modeli produkowanych dekadę, a nawet dwie temu.

Czy można się zabezpieczyć przed kradzieżą katalizatora? Największą pewność daje własny garaż lub parking strzeżony. W przypadku nowszych aut warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia AC, które zniweluje koszty finansowe