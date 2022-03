Wśród przedsiębiorców rośnie zainteresowanie elektrykami

Znacznie wzrośnie zainteresowanie napędem elektrycznym i hybrydowym – wynika z drugiej edycji badania „Portfele Polaków pod lupą". Preferowanym sposobem finansowania pozostanie leasing z niskimi ratami i opcją zwrotu auta na koniec umowy.

REKLAMA

Więcej aut z napędem eko

Badanie „Portfele Polaków pod lupą" na zlecenie Volkswagen Financial Services wykazało, że 25 proc. firm zamierza w 2022 r. kupić przynajmniej jeden samochód. Spośród nich 58 proc. planuje zakup jednego auta, natomiast 40 proc. zakłada zakup od 2 do 5 pojazdów. Rośnie zainteresowanie autami elektrycznymi (skok o 4 punkty proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania) oraz z napędem hybrydowym (z 2 do 16 proc.).

Mocny wzrost zainteresowania proekologicznymi rodzajami napędu w połączeniu z faktem, że 18 proc. badanych firm nie wie jeszcze, jaki rodzaj napędu wybierze, może świadczyć, że jesteśmy świadkami przełomu. Widać, że zmienia się stosunek firm do aut o napędzie alternatywnym. Jeśli nic nie zakłóci rozwoju tego segmentu pojazdów, a wśród firm utrzyma się dążenie do zrównoważonego rozwoju i realizacji celów ESG, to w kolejnych badaniach trend może być bardziej widoczny

– mówi Dariusz Brodnicki, Dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services.

Chętniej wybieramy używane

Zgodnie z deklaracjami w tym roku na nowe auto zdecyduje się 73 proc. przedsiębiorstw, a 27 proc. wybierze używane (wzrost o 7 p.p.). Z firm, które są zainteresowane zakupem samochodu używanego, ponad 40 proc. wybierze egzemplarz młodszy niż 3 lata. Wśród MŚP rośnie popularność pojazdów używanych. Już 36 proc., mając do dyspozycji podobną kwotę, wolałoby kupić pojazd używany, ale lepiej wyposażony, niż nowy w wersji podstawowej (30 proc. w poprzedniej edycji badania).

– Dostrzegamy, że firmy z roku na rok coraz bardziej przekonują się do samochodów używanych. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie już kilka lat temu uruchomiliśmy program Autonomia. To nowoczesna platforma finansowania samochodów używanych, w której klienci firmowi, ale też indywidualni, znajdą szeroki wybór pewnych i sprawdzonych modeli, ściśle dopasowanych do ich potrzeb. Osoba decydująca się na naszą ofertę spłaca tylko przewidywaną wartość utraty auta, a nie jego całą wartość, jak ma to miejsce w klasycznym leasingu czy kredycie – podkreśla Michał Dyc, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Volkswagen Financial Services.

Volkswagen ID.5 fot. VW

Samochodowe e-commerce a namacalny kontakt z pojazdem

Lockdown i obostrzenia spowodowane pandemią zachęciły konsumentów do częstszych zakupów w sieci. Mimo to branża automotive jest jedną z tych, której klienci – w tym wypadku firmowi – pozostają tradycjonalistami. Zakup auta w sklepie online deklaruje jedynie 17 proc. przedstawicieli biznesu, doceniając przede wszystkim wygodę takiego rozwiązania. Z kolei sceptycy kupna auta przez Internet (83 proc.) argumentują swoją niechęć tym, że wolą bezpośredni kontakt ze sprzedawcą i stawiają na stacjonarne sposoby zakupu.

– Wyniki badania nie oznaczają jednak, że cyfrowe kanały dotarcia do klientów można lekceważyć. Prawie połowa przedsiębiorców przyznaje, że wiedzy na temat samochodów poszukuje na stronach internetowych producentów, a 18 proc. na stronach firm finansujących zakup auta. W obu przypadkach daje to 5-procentowy wzrost w stosunku do pierwszej edycji badania. I dokładnie o 10 punktów procentowych zmalał udział salonu sprzedaży jako źródła informacji o samochodach czy ofercie. Kupujący auta firmowe chętnie stosują model ROPO, czyli „research online – purchase offline", dobrze znany w e-commerce jeszcze sprzed pandemii. Oczywiście rozwiązanie jest dostępne również w Volkswagen Financial Services i konsekwentnie je ulepszamy. Ale szukamy też innych kanałów sprzedaży. Wspólnie z całą Grupą Volkswagen idziemy o krok dalej i oferujemy klientom zakup samochodu całkowicie online. To innowacyjna metoda z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Jako prekursorzy sprzedaży online zawsze staramy się być blisko klientów i oferować im rozwiązania, których oczekują – tłumaczy Dariusz Brodnicki.

Droższe auto miarą sukcesu

Choć niemal trzy na cztery badane firmy (72 proc.) przyznają, że pandemia wpłynęła na spadek ich przychodów, to mimo wszystko deklarują zakup aut z wyższej półki. Na podobnym poziomie co przed rokiem utrzyma się zainteresowanie pojazdami powyżej 200 tys. zł (24 proc.). Skokowy wzrost widać z kolei w segmencie aut z przedziału 100-150 tys. zł. W tym przypadku chęć zakupu deklaruje 57 proc. (w porównaniu z 26 proc. z poprzedniej edycji badania).

Aż 59 proc. firm postrzega swoją obecną sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Z kolei zaledwie 8 proc. ocenia ją jako raczej złą lub bardzo złą. Do tego prawie co czwarta firma przyznaje, że się rozwija. Firmy jako sposób finansowania chętniej decydują się na leasing z niskimi ratami i opcją zwrotu auta na koniec umowy. Deklaruje tak 61 proc. badanych wobec 58 proc. w poprzedniej edycji naszego badania. Co ważne, wspomniane rozwiązanie jest dostępne dla każdej marki samochodu w Volkswagen Group Polska. Rośnie też wynajem długoterminowy. Jako Volkswagen Financial Services uważamy, że ta tendencja w kolejnych latach będzie się nasilać

– wskazuje Dariusz Brodnicki.

Podsumowując, najbliższe 12 miesięcy rysuje się dla rynku motoryzacyjnego raczej korzystnie. Co czwarty przedsiębiorca deklaruje, że w ciągu tego roku kupi przynajmniej jedno nowe auto. Do tego widać zwiększone zainteresowanie alternatywnymi rodzajami napędu, co w perspektywie może przełożyć się na modernizację floty dotychczas używanych pojazdów. To z kolei może przynieść kolejne pozytywne zmiany na rynku.

Volkswagen ID.5 GTX fot. VW