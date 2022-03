Wypadek ukraińskiego autokaru przewożącego uchodźców. Pojazd zjechał z drogi wpadł do rowu

Zobacz wideo Chachuła: Trzeba stworzyć infrastrukturę pomocową dla uchodźców

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 7 na drodze krajowej nr 17 we wsi Kolonia Siedliszczki w województwie lubelskim. Ukraiński autokar jechał od wsi Hrebenne przy granicy z Ukrainą w kierunku Warszawy.

REKLAMA

Autokar z uchodźcami wpadł do rowu

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, pojazd z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i wjechał do rowu, a w efekcie przewrócił się na bok. Jak zaznaczają funkcjonariusze, wewnątrz znajdowało się 73 osoby, czyli liczba dopuszczalna w przypadku tego autokaru. Na miejsce - poza policją - przyjechało pogotowie ratunkowe i straż pożarna.

Niestety w wyniku zdarzenia pięć osób wymagała przetransportowania do szpitala (czworo dzieci i jedna osoba dorosła), jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostali pasażerowie z pomocą służb przenieśli się do dwóch podstawionych autokarów zastępczych (w tym jednego policyjnego), który zawiezie ich do Warszawy.

Na razie policja wyjaśnia okoliczności i dochodzi przyczyn wypadku. 47-letni mężczyzna kierujący autokarem był trzeźwy.