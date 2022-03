Strajk w Solarisie zakończony. Pracownicy dopięli swego

Strajkujący pracownicy zakładów firmy Solaris Bus & Coach porozumieli się z pracodawcą ws. podwyżek dla załogi. Tym samym zakończono trwający od końca stycznia strajk w przedsiębiorstwie – poinformował w czwartek Mateusz Figaszewski, rzecznik prasowy firmy Solaris Bus & Coach.

Firma Solaris osiągnęła porozumienie ze stroną związkową w kwestii wzrostu płac w latach 2022-2023. W związku z zakończeniem strajku pracownicy przystąpili do pracy od 3 marca 2022 roku. Strajk generalny w zakładach należących do spółki Solaris Bus & Coach rozpoczął się 24 stycznia 2022 roku.

REKLAMA

Solaris liderem elektrycznych autobusów w Europie

Więcej informacji na temat gospodarki znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Porozumienie zakłada zwiększenie minimalnej podwyżki do 400 złotych brutto, a od 1 lipca 2022 roku do 500 złotych brutto. To oznacza wyrównanie przyznanych podwyżek do kwoty minimum 500 złotych brutto płacy zasadniczej.

Pracodawca zagwarantuje podwyżkę płacy zasadniczej na rok 2023 (od 01.01.2023 r.) w wysokości średniorocznego wskaźnika inflacji za rok 2022 (według GUS) + 0,5 punktu procentowego; nie więcej niż łącznie 7,5 proc. i nie mniej niż 250 zł brutto płacy zasadniczej" – podał Figaszewski.

Dodatkowo do 10 marca strona związkowa i pracodawca wypracują zasady dodatkowej jednorazowej premii finansowej za realizację planu produkcji za rok 2022, którą firma wypłaci w styczniu 2023 roku.

Rekordowy rok Solarisa

Spółka poinformowała niedawno o wynikach sprzedażowych za rok 2021. Solaris zanotował 721 milionów euro przychodu (ok. 3,3 mld zł), a zysk wyniósł 287 mln zł. To wzrost w porównaniu z 203 mln zł za rok 2020. Firma sprzedała w zeszłym roku 1492 pojazdy – to mniej w porównaniu z 2020 rokiem, gdy osiągnięto wynik 1560 sztuk. Aktualnie spółka zatrudnia 2600 osób.

Zobacz wideo

Strajk w firmie Solaris Bus & Coach był jednym z największych i najdłuższych strajków w historii polskiego sektora prywatnego.