Tom Hanks sprzedaje swojego Fiata 126p. Zasili akcję charytatywną

Biały Fiat 126p należący do Toma Hanksa został wystawiony na aukcję. Dochód ze sprzedaży samochodu trafi do osób wspierających kombatantów wojennych. Aktualna cena "malucha" dobiła już do 25 000 dolarów.

