Wskoczył na dach auta i nie chciał zejść. Kierowca ruszył i... razem pojechali na komendę

Policja co chwila informuje o zatrzymaniu kolejnych piratów drogowych lub zwyczajnie nieostrożnych kierowców, którzy dostali nowe, ekstremalnie wysokie mandaty. Teraz dla odmiany historia jest o niebezpiecznym pieszym, którego zachowanie było co najmniej dziwne.

Wskoczył na dach i nie chciał zejść

Do tego niecodziennego zdarzenia, które opisała lubelska policja doszło w ostatnią niedzielę na ulicach Lubartowa (niedaleko Lublina). Mercedes Vito zatrzymał się przed przejściem dla pieszych na ulicy Powstańców Warszawy, a jeden z pieszych wykorzystał tę okazję, by "zaatakować" pojazd.

Mężczyzna wszedł na markę busa, celowo uszkodził przednią szybę, a następnie wspiął się na dach i nie chciał z niego zejść. Wystraszony kierowca - zapewne bojąc się o własne bezpieczeństwo - zamknął się wewnątrz pojazdu i zadzwonił na policję, a dyżurny skierował go prosto do lubartowskiej komendy, która mieści się tylko kilka ulic dalej.

Jako, że 30-letni intruz wciąż nie schodził z dachu, kierowca mercedesa ruszył i podjechał pod samą komendę wioząc swojego pasażera na gapę. Policja opublikowała nawet wideo z monitoringu, który pokazuje moment, gdy bus wraz z człowiekiem na dachu podjeżdża pod komisariat.

Zobacz wideo Wskoczył na dach mercedesa i nie chciał z niego zejść. Policja opublikowała wideo z przejazdu

Chwilę po tym, jak pojazd się zatrzymał, 30-latek zszedł po przedniej szybie na maskę, a następnie zawieszając ciężar ciała na lusterku (nie wiadomo, czy zostało uszkodzone) zeskoczył na ziemię. Dalej już w kajdankach został zaprowadzony do budynku komendy.

Mężczyzna trafił do aresztu, a podczas przesłuchania nie potrafił wyjaśnić motywów swojego działania (policja nie informuje, czy był pijany). Jak opisuje policja, twierdzi że "nie pamięta dokładnego przebiegu tego zdarzenia i nie wie, co nim kierowało". Teraz stanie jednak przed sądem. Za zniszczenie mienia grozi mu do 5 lat więzienia. Uszkodzenia mercedes vito, których dokonał wyceniono na ponad 6 tys. złotych.

