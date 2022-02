Mercedes Citan. Mały wielki van

Mercedes Citan jest małym vanem, którego pierwsza wersja pojawiła się już w 2012 roku. W tym roku zaprojektowany od nowa kompaktowy z zewnątrz, ale przestronny w środku pojazd dołączył do dużego Sprintera i średniego Vito.

– Nowy Citan jest logicznym dopełnieniem naszego portfolio – chcemy, żeby nasi klienci mogli dopasować pojazd dokładnie do swoich potrzeb, a nie każdy w swojej działalności potrzebuje dużego czy średniego vana – mówi Grzegorz Sawicki, dyrektor sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Vans w Polsce. – Jednocześnie nie chcieliśmy iść na żadne kompromisy, jeśli chodzi o jakość typową dla marki, a także bezpieczeństwo oraz funkcjonalność i – nie zapominajmy – design pojazdu, który nosi gwiazdę na masce. Dlatego zaprojektowaliśmy go zupełnie na nowo – specjalnie dla profesjonalistów.

Mercedes Citan. Większy w środku niż na zewnątrz

Każdy, kto oglądał kultowy serial „Doktor Who", wie, że główny bohater poruszał się po wszechświatach budką telefoniczną Tardis, której główną cechą było to, że w środku była większa niż z zewnątrz. Dokładnie to samo jest z nowym Citanem – ten kompaktowy pojazd, który bez problemu wciśnie się w najmniejsze miejsce parkingowe, w środku jest w stanie pomieścić zaskakująco dużo. Mierzący 4498 mm samochód nawet w wariancie z rozstawem osi (2716 mm) oferuje znacznie więcej miejsca w porównaniu z poprzednim modelem – na przykład w furgonie długość przestrzeni ładunkowej wynosi 3,05 metra (w wersji z ruchomą ścianą działową), a objętość to 2,9 m3. Dodatkowe możliwości efektywnego wykorzystania przestrzeni dają rozmaite praktyczne detale, jak np.:

opcjonalna składana kratka za fotelem pasażera, który można złożyć na płasko

drzwi przesuwne nawet po obu stronach przestrzeni załadunkowej (opcja)

liczący aż 451 mm szerokości i 1059 mm wysokości otwór po odsunięciu drzwi bocznych (w wersji długiej szerokość ta wynosi 615 mm)

niski – na wysokości 59 cm – próg załadunkowy z tyłu

dwuskrzydłowe tylne drzwi, które można zablokować pod 90 st. lub rozchylić do 180 st. na boki

Mercedes Citan Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans / Daimler AG

Mercedes Citan to sprytny i komfortowy pomocnik

Projektując Nowego Citana, inżynierowie mocno wzięli pod uwagę charakter pracy użytkowników i ich różne potrzeby. Bez względu jednak na rodzaj działalności dzień spędzony za kierownicą pojazdu dostawczego bywa ciężki – czy chodzi o dostawy towaru do sklepu, czy pracę serwisanta, przewóz osób, czy materiałów budowlanych. Stąd duży nacisk na komfort i wsparcie kierowcy charakterystyczne dla marki Mercedes-Benz. Tu warto przede wszystkim wymienić:

wygodny fotel w czterech różnych wersjach, w tym szczególnie komfortowy z regulacją wzdłużną, wysokościową i pochylenia oparcia

niski poziom hałasu dzięki skutecznemu wygłuszeniu

dostępną już w standardzie klimatyzację manualną i radio DAB

funkcjonalne i intuicyjne wnętrze zaprojektowane w sposób typowy dla samochodów użytkowych Mercedes-Benz

Mercedes Citan: mocny i wydajny zawodnik

Nowy Citan oprócz swojej funkcjonalności, komfortu i atrakcyjnego wyglądu jest jednak przede wszystkim nowoczesnym samochodem. Dlatego Mercedes-Benz przeznaczył dla modelu całą gamę oszczędnych i wydajnych silników, pozwalających na dynamiczną i ekonomiczną jazdę. I tak na przykład silnik wysokoprężny o mocy 85 kW do furgonu posiada funkcję overpower i overtorque, która na krótko może zapewnić do 89 kW mocy i 295 Nm momentu obrotowego. To sprawia, że manewry wyprzedzania są jeszcze łatwiejsze.

Mercedes Citan fot. Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans

Pełna gama obejmuje:

dla Citana furgonu trzy silniki diesla: 55 kW/75 KM, 70kW/95 KM i 85 kW/116 KM, oraz dwa benzynowe: 75k W/102 KM i 96 kW/131 KM

dla Citana Tourera jeden silnik diesla: 70 kW/95 KM, oraz dwa benzynowe: 75 kW/102 KM i 96 kW/131 KM

Do tego dodajmy starannie zestrojone w ramach drobiazgowych testów pojazdu zawieszenie – sprężyny, amortyzatory i stabilizatory Citana – i uzyskamy auto, w którym DNA Mercedesa znajduje odzwierciedlenie nawet we właściwościach jezdnych. Furgon został zoptymalizowany pod kątem dużej ładowności. Oznacza to, że nawet przy dużym obciążeniu zachowuje na drodze dużą stabilność. Tourer z kolei jest zoptymalizowany pod kątem transportu pasażerskiego i dlatego w jego wyposażeniu inżynierowi większy nacisk położyli na komfort.

Bezpieczny pracownik w Mercedesie Citan

Bezpieczeństwo to kolejny kluczowy temat dla Mercedesa, nic dziwnego więc, że w projekcie nowego Citana musiało odegrać dużą rolę. Na pokładzie znalazło się więc aż siedem poduszek powietrznych w Tourerze i sześć w furgonie, a także topowe systemy asystujące znane z samochodów osobowych Mercedes-Benz, takie jak:

Asystent ruszania pod górę

Asystent bocznego wiatru

System ostrzegający o zmęczeniu ATTENTION ASSIST

Asystent hamowania (standard w Citanie Tourer; opcjonalny w Citanie furgonie) pozwalający przy prędkości 120 km/h skrócić dystans o sześć metrów.

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu działający podobnie jak w Klasie C i Klasie S poprzez ingerencję w układ kierowniczy

ESP

Mercedes Citan: w stałym kontakcie

Ponadto na życzenie w Citanie po raz pierwszy dostępny jest topowy system multimedialny Mercedes-Benz, czyli MBUX, znany z samochodów osobowych, oraz usługi łączności. Dzięki MBUX jazda po mieście i w trasie staje się większą przyjemnością – to zasługa intuicyjnej obsługi za pomocą siedmiocalowego ekranu dotykowego, przycisków Touch Control na kierownicy lub asystenta głosowego „Hej Mercedes". Kolejne zalety to integracja smartfonu z Apple Car Play i Android Auto, system głośnomówiący Bluetooth i radio cyfrowe (DAB i DAB+). Dodajmy jeszcze, że „Hej Mercedes" rozumie aż 28 języków i w połączeniu z systemem nawigacji z Live Traffic Information można sterować nim za pomocą zwrotów potocznych.

Mercedes Citan fot. Mercedes-Benz AG

Mercedes me connect to z kolei pakiet usług ułatwiających pracę kierowcy. Warto tu wymienić:

Zarządzanie eksploatacją: Citan rozpoznaje, kiedy zbliża się?przegląd, a następnie automatycznie wysyła wiadomość do wybranego przez klienta partnera serwisowego Mercedes-Benz. Ten przygotowuje wycenę niezbędnych prac i na żądanie wysyła ją klientowi.

Usługi zdalne: sprawdzanie statusu pojazdu: poziomu paliwa, ciśnienia w oponach, terminu najbliższego przeglądu, czy to z domu, czy z biura; ryglowanie i odryglowanie drzwi – aplikacja Mercedes me pozwala na zablokowanie i odblokowanie pojazdu lub sprawdzenie, czy jest zamknięty. Ta usługa wymaga wprowadzenia hasła w celu otwarcia pojazdu, a tym samym może zmniejszyć ryzyko niepożądanego dostępu osób trzecich do samochodu. Co więcej, klient może również zostać poinformowany przez e-mail, że jego pojazd został zdalnie odblokowany; Vehicle Tracker przez GPS oraz geograficzne monitorowanie pojazdów (geofencing)

Nowy Mercedes-Benz Citan jest więc nie tylko samochodem, ale kompleksowym i wszechstronnym rozwiązaniem. Dla kogo? Dla wszystkich tych, którzy potrzebują kompaktowego pojazdu do przeróżnych zadań biznesowych, bez żadnych ustępstw ze strony jakości, komfortu i bezpieczeństwa. Dokładnie tak jak w przypadku pozostałych pojazdów dostawczych z rodziny Mercedes-Benz.