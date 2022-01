Kąt ma znaczenie. Ma być 90 stopni, było mniej. Kobieta dostała 2 tys. zł mandatu

Ulica Słowackiego w Piotrkowie. Kobieta siedząca w Renault Capturze czeka przed przejazdem kolejowym na podniesienie zapór. Pociąg mija przejazd, zapory zaczynają się podnosić, kobieta rusza. Za przejazdem zostaje zatrzymana i ukarana mandatem w wysokości 2 tys. zł oraz sześcioma punktami karnymi. Za co?

Mandat za wjazd na przejazd kolejowy podczas podnoszenia lub opuszczania zapór

W obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku taryfikatorze mandatów za wykroczenia drogowe czytamy, że:

wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło,

wjazd na przejazd kolejowy, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło,

wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

są karane mandatem w wysokości 2 tys. zł. Nie ma widełek - to zawsze 2 tys. zł. To właśnie za to wykroczenie policjanci z Piotrkowa ukarali kobietę.

Co ważne, mandat ten podlega systemowi podwójnych kar. Oznacza to, że jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona. Ta zasada zacznie obowiązywać od września tego roku.

Najdroższe mandaty

Zgodnie z nowym taryfikatorem największe mandaty grożą za poniższe wykroczenia:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście - 1500 zł/3000 zł,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania pojazdem - 1500 zł/3000 zł,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania - 1500 zł/3000 zł,

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500 zł/3000 zł,

wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych - 1500 zł/3000 zł,

omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu - 1500/3000 zł,

jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500 zł/3000 zł,

jazda za pojazdem uprzywilejowanym jadącym na sygnale i korzystanie z utworzonego przez innych kierowców tzw. korytarza życia - od 500 zł do 2500 zł.

Kwoty po znaku "/" oznaczają, że wykroczenie będzie podlegać systemowi podwójnych kar. Przy tej okazji warto też przypomnieć o karach grożących za przekroczenie dozwolonej prędkości.