Masz jeden z tych modeli Mercedesa z dieslem? Może się tobie spalić

Jeździć bombą zegarową, która jest o tyle gorsza, bo nie wiadomo, kiedy może zapłonąć. Tak mogą się czuć teraz właściciele Mercedesów, które są wyposażone w silniki wysokoprężne. Jednak nie wszyscy.

Jakiś czas temu niemiecki Bild opublikował list, który został skierowany do właścicieli Mercedesów o tym, że w ich samochodach z silnikiem diesla może dojść do samozapłonu ze względu na problem z chłodziwem. Ponoć problem ma dotyczyć 800.000 samochodów. Reuters potwierdził informację, ale nie był w stanie potwierdzić, czy dotyczy to aż tak dużej ilości pojazdów.

Problem ma dotyczyć następujących modeli:

Klasa C (W205, 2014-2021)

CLS (C257, 2018-obecnie)

Klasa E (W213, 2017-obecnie)

Klasa E Coupe/Cabrio (C/A238, 2017-obecnie)

Klasa G (W463, 1990-2018)

GLC (C/X253, 2016-obecnie)

GLE/GLS (W/X167, 2019-obecnie)

Klasa S (W222, 2014-2020)

Klasa S (W223, 2020-obecnie)

Rzecznik producenta wyjaśnia na czym polega problem:

Pompa płynu chłodzącego, która jest sterowana podciśnieniem, może mieć przeciek między układem podciśnienia a obwodem płynu chłodzącego. W takim przypadku dostanie się chłodziwa do układu próżniowego może uszkodzić różne elementy.

Problem ma nie dotyczyć pojazdów z rynku amerykańskiego.

Problem jednak polega na tym, że obecnie firma nie posiada odpowiednich części do zlikwidowania wycieku. Producent zaleca by właściciele jeździli obecnie bardzo ostrożnie i ograniczyli podróż swoimi pojazdami do minimum.

Mercedes zaleca właścicielom również kontakt z serwisem, których auta zostały wymienione na powyższej liście.