Najdroższe mandaty 2022. Na szczycie ten, o którym prawie nikt nie mówi

W tym tekście nie będziemy pisać o grzywnach, które na kierowcę może nałożyć sąd. Piszemy tylko o mandatach, które natychmiast po wykryciu wykroczenia na kierowcę może nałożyć policjant drogówki. Przy niektórych kwotach postawimy gwiazdki. Oznacza to, że zaznaczone w ten sposób wykroczenia będą podlegały systemowi podwojonych kar. Wyjaśnimy, o co w nim chodzi, w dalszej części tekstu.

Mandaty 2022. Najciężej karane wykroczenia

Największym mandatem, jaki można dostać od 1 stycznia 2022 r., jest ten na 2500 zł. Taka kara grozi za:

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h.

Można też dostać 3000 zł mandatu za przewożenie nadmiarowej liczby pasażerów, ale należy uczciwie przyznać, że trzeba się o niego mocno postarać, bo liczba ta musi być równa lub większa 10. Dotyczy to zatem wyłącznie właścicieli aut dostawczych nieprzystosowanych do przewozu osób (a mimo to przewożących pasażerów) albo przewoźników przedkładających zyski nad bezpieczeństwo pasażerów.

Mandaty za prędkość w 2022 r.

Nie można pisać o najdroższym mandatach, nie zatrzymując się nieco dłużej przy mandatach za prędkość. Nowy taryfikator wyszczególnia poniższe kwoty za przekroczenie dozwolonej prędkości:

do 10 km/h - 50 zł,

o 11-15 km/h - 100 zł,

o 16-20 km/h - 200 zł,

o 21-25 km/h - 300 zł,

o 26-30 km/h - 400 zł,

o 31-40 km/h - 800 zł*,

o 41-50 km/h - 1000 zł*,

o 51-60 km/h - 1500 zł*,

o 61-70 km/h - 2000 zł*,

o 71 km/h i więcej - 2500 zł*.

Przy pięciu kwotach postawiliśmy gwiazdki, bo w ich przypadku będzie obowiązywał tzw. system podwojonych kar. Oznacza to, że jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona. Oznacza to, że (dla recydywistów) kwota maksymalnego mandatu wzroście aż do 5 tys. zł.

System ten wejdzie w życie we wrześniu 2022 r. Warto pamiętać, że w dalszym ciągu za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym jest odbierane prawo jazdy.

Najdroższe mandaty. Taryfikator 2022

Wspomnieliśmy, że najdroższym obecnie mandatem jest ten, o którym mówi się rzadko (przewóz nadmiarowej liczby pasażerów). Nie bez przyczyny - dotyczy on niewielkiej liczby kierowców. Jest jednak i taki, który dotyczy niemal każdego z nas, a który również ginie w przekazach dotyczących mandatów za prędkość. Mowa o karze za niewłaściwe zachowanie na przejazdach kolejowych. W nowym taryfikatorze mandatów wyszczególniono, że:

wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło jest karany mandatem w wysokości 2000 zł*,

wjazd na przejazd kolejowy, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło jest karany mandatem w wysokości 2000 zł*,

wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy jest karany mandatem w wysokości 2000 zł*.

Co ważne, wymienione wyżej wykroczenia będą podlegały systemowi podwojonych kar. Poniżej pozostałe wykroczenia, które są zagrożone najwyższymi karami: