Mercedes Vision EQXX: 47,5 cala i zużyte pieluchy

Podczas tragów CES 2022 w Las Vegas obecny był Mercedes ze swoim nowym autem koncepcyjnym EQXX. Może sam w sobie nie wejdzie do sprzedaży ze względu na wygląd, ale jego elementy składowe w postaci technologii już może.

Zobacz wideo Mercedes EQT na pierwszym filmie

Co najważniejsze, ta technologia nie obejmuje po prostu przymocowania ogromnego akumulatora do podłogi EQXX. Jak zauważa Mercedes, każdy może sprawić, że EV przejedzie długą drogę między ładowaniami, instalując więcej ogniw akumulatora. Ale jest to również działanie odwrotne do zamierzonych, ponieważ większy akumulator oznacza cięższy samochód, a przeniesienie tego ciężaru powoduje dodatkowe zużycie akumulatora, jednocześnie wpływając na hamowanie i prowadzenie.

EQXX ma przejechać według producenta 1000 km i ma zużywać 10 kWh na 100 km dzięki inteligentniejszej technologii skoncentrowanej na zmniejszeniu masy i poprawie aerodynamiki.

Na pokładzie znalazł się akumulator 900 V, który został specjalnie opracowany czego efektem jest to, że ma taką samą moc 100 kWh jak w samochodzie drogowym EQS 450+, ale jest o 50 procent mniejszy i 30 procent lżejszy.

Masa pojazdu wynosi dzięki temu 1750 kg. Inne sztuczki jakie zastosował producent to felgi magnezowe, tarcze hamulcowe ze stopu aluminium, drzwi z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym i włóknem szklanym oraz smukły panel dachowy z 117 ogniwami słonecznymi, które generują 25 km do zasięgu elektrycznego.

Aby dodatkowo zwiększyć zasięg zastosowano opony o niskim oporze toczenia, współczynnik oporu powietrza wynoszący zaledwie 0,17 wspomagany przez regulowany tylny dyfuzor, chłodzenie akumulatora na żądanie oraz układ napędowy, który ma przesyłać 95 procent dostępnej mocy akumulatora na koła. Mercedes nie podał szczegółów dotyczących układu napędowego, ale wydaje się, że EQXX jest napędzany pojedynczym silnikiem o mocy 204 KM, która to przesyłana jest na tylne koła.

Co się tyczy wyposażenia, to wewnątrz przed kierowcą i pasażerem znajduje się masywny 47,5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 8K. Tapicerka została stworzona z kaktusów oraz wykorzystano wegańską skórę wykonaną z grzybów. Jeszcze bardziej innowacyjne jest użycie trwałego plastiku wykonanego z odpadów wysypiskowych, w tym odpadów ogrodowych i pieluch dla dzieci, do budowy niekonstrukcyjnych elementów tylnej podłogi.

Zatem mamy elektrycznego, luksusowego Mercedesa z zasięgiem 1000 km, który składa się z zużytych pieluch dziecięcych. Brzmi to oryginalnie.