Lepiej nie pytaj mechanika, czy ta kontrolka oznacza jakąś awarię

Aby być kierowcą, wcale nie trzeba być mechanikiem. Tak, to prawda. Mimo wszystko prowadzący powinien mieć elementarną wiedzę na temat konstrukcji pojazdu. A jeżeli jej nie ma, powinien umieć szukać podstawowych informacji w książce serwisowej pojazdu. I tak właśnie jest w przypadku tej kontrolki – niebieskiego symbolu z termometrem. Jej pojawienie się nie oznacza żadnej usterki. Powiemy więcej, jej pojawienie się o poranku oznacza, że auto jest sprawne. A do tego... zanim kierujący dotrze do serwisu, aby pokazać ją mechanikowi, wskaźnik zgaśnie.

Wizyta w warsztacie z pytaniem o niebieską kontrolkę z pewnością zakończy się... tajemniczym uśmiechem mechanika. Zamiast w warsztacie, jej znaczenia lepiej poszukać w książce obsługi pojazdu.

Niebieska kontrolka z termometrem? Silnik po prostu jest zimny!

W niebieskiej kontrolce przedstawiającej termometr zanurzony w wodzie chodzi o to, że... silnik jest zimny. Gdy osiągnie temperaturę roboczą, wskaźnik zniknie. Z kolei gdyby jednostka miała się przegrzewać, na tablicy zegarów pojawi się dokładnie taka sama kontrolka, jednak w kolorze czerwonym. Lampkę taką stosuje się przede wszystkim w tych pojazdach, w których producent postanowił zaoszczędzić – czy to przestrzeń na tablicy zegarów, czy pieniądze.

Temperatura silnika to tak naprawdę temperatura cieczy chłodzącej krążącej w układzie chłodzenia. Pomiar na ogół odbywa się w okolicy termostatu.

Wskaźnik temperatury jest lepszy. Na nim zobaczysz zmiany

Kontrolka z niebieskim termometrem zastępuje tak naprawdę zegarowy wskaźnik temperatury silnika. Kontrolka zajmuje mniej miejsca i z całą pewnością oznacza mniejszy koszt produkcyjny. Niestety wskaźnik ma nad nią pewną przewagę. Kontrolka pracuje zero-jedynkowo. To oznacza, że wskazuje albo niedogrzanie silnika, albo gdy gaśnie prawidłową jego temperaturę. Na wskaźniku teoretycznie kierowca może obserwować to samo – zauważy jednak też zmiany temperatury w czasie jazdy.

Obserwowanie zmian temperatury silnika może być w czasie jazdy niezwykle kluczowe. Pozwala bowiem zauważyć objawy usterki chociażby termostatu. Często jest tak, że zablokowanie mechanizmu na tzw. obiegu dużym sprawia iż silnik w czasie jazdy nie jest w pełni dogrzany. Temperatura jest wystarczająca, aby niebieska kontrolka z termometrem zgasła (a więc przy kontrolce kierowca usterki nie zauważy), ale niewystarczająca, aby np. ustabilizować na możliwie najniższym poziomie spalanie silnika.