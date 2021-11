Zmarł Sir Frank Williams. Legenda Formuły 1 i były szef Roberta Kubicy

W niedzielę 28 listopada zespół Williamsa poinformował o śmierci założyciela.

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Sir Franka Williamsa - założyciela i byłego szefa teamu Williams Racing. Po przyjęciu do szpitala w piątek, Sir Frank zmarł w spokoju dzisiejszego ranka, otoczony swoją rodziną

- czytamy w oświadczeniu zespołu.

W oświadczeniu pojawiła się prośba o uszanowanie woli rodziny Williams w kwestii prywatności. Osoby chcące oddać cześć Sir Frankowi zostały poproszone o wpłacania darowizn na rzecz Stowarzyszenia do spraw Urazów Kręgosłupa.

Krótka historia Sir Williamsa

Sir Frank Williams urodził się 16 kwietnia 1942 roku w South Shields w Wielkiej Brytanii. Był synem oficera RAF i nauczycielki, a po rozwodzie rodziców był wychowywany przez siostrę matki i wuja. Samochody pokochał bardzo szybko - po tym jak kolega z prywatnej szkoły w Szkocji dał mu się przejechać Jaguarem. Już wtedy wiedział co chce robić przez resztę życia. Pracował jako mechanik samochodowy, próbował swoich sił także jako kierowca.

Pierwszy zespół wyścigowy założył w 1966 roku. Później powoli piął się przez Formułę 2 i 3, aż w końcu wszedł do Formuły 1. W 1972 roku zbudował swój pierwszy bolid, który... rozbił podczas pierwszego wyścigu. Pięć lat później postanowił reaktywować swój zespół dzięki wsparciu nowego partnera, inżyniera Patricka Heada, który przejął 30 proc. udziałów w zespole Williams Grand Prix Engineering. Dwa lata później, w 1979 roku, kierowca Clay Regazzoni w bolidzie Williamsa wygrał pierwszy ze 114 wyścigów, w których Williams świętował zwycięstwo. To trzeci wynik w historii Formuły 1 - do tej pory lepsze jest tylko zespoły Ferrari i McLaren.

W 1986 roku Frank Williams miał poważny wypadek w Nicei. Jego samochód dachował, a Williams, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, doznał poważnych obrażeń. Miał przesunięte kręgi szyjne, przez co został sparaliżowany i przez resztę życia poruszał się na wózku.

W 1994 roku do zespołu Williamsa dołączył słynny kierowca Ayrton Senna. Podczas swojego trzeciego wyścigu w tych barwach, Senna zginął w wypadku na torze Imola. Później przez wiele lat (aż do 2012 roku) Williams umieszczał na swoich bolidach literę S, czasem nawet z podobizną Senny.

W 1999 roku Frank Williams otrzymał tytuł szlachecki i od tamtej pory tytułowany był typowo brytyjskim "sir".

W 2006 roku zaczęły się problemy finansowe (i nie tylko) brytyjskiego zespołu. Z przerwą w latach 2014-2015, kiedy Williams był na trzecim miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Z biegiem lat Sir Frank Williams coraz większą władzę w zespole F1 przekazywał córce, Claire. Założyciel zespołu nadal często pojawiał się w padoku.

W 2020 roku zespół został sprzedany, a Claire zrezygnowała z funkcji szefa Williamsa. Dla Sir Franka był to ogromny cios, ale zdawał sobie sprawę, że to jedyna szansa, by zespół przetrwał. Aktualnymi kierowcami Williamsa są George Russel (który w przyszłym sezonie awansuje do Mercedesa) i Nicholas Latifi, który zachowa biało-niebieskie barwy co najmniej do końca sezonu 2022. Russela w przyszłym sezonie zastąpi powracający po przerwie Alex Albon, tajski kierowca wyścigowy brytyjskiego pochodzenia, który w przeszłości ścigał się w zespołach Toro Rosso i Red Bull Racing.

Frank Williams nie żyje LUCA BRUNO/AP