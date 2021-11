Kierowca musi znać B7, E10, no i... te romby. Co znaczą dziwne skróty na stacji benzynowej?

Więcej porad z zakresu eksploatacji samochodu znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

W roku 2018 przy dystrybutorach paliwowych na stacjach zaczęły się pojawiać unijne oznaczenia. W niczym nie przypominały one tych znanych do tej pory. W efekcie kierowcy mogli się poczuć zdezorientowani. W nowych symbolach głównym wyznacznikiem jest bowiem... litera. Zaraz za nią pojawia się oznaczenie cyfrowe lub liczbowe, które w niczym nie przypomina znanych do tej pory 95 i 98. O co w tym wszystkich chodzi? Po lekturze naszego materiału będziesz dokładnie wiedział jakie paliwo tankujesz.

Zobacz wideo Zapraszamy na wielki finał The Best of Moto 2021

Litera B w kwadracie, czyli... olej napędowy!

Według starej nomenklatury olej napędowy oznaczał skrót ON. Według nowej wyznaczony jest literą B. I wszystko byłoby w tym momencie jasne, gdyby nie fakt, że na stacjach pojawiają się napisy B7 i B10. Cyfra lub liczba pojawiająca się za literą B wskazuje na maksymalny odsetek biokomponentów zawartych w paliwie. Będzie to zatem 7 lub 10 proc.

Litera E w okręgu, czyli... benzyna!

Benzyna według unijnego systemu oznaczeń ukrywa się pod literą E – i co ważne, E to zarówno PB 95, jak i PB 98. Na stacjach pojawiają się skróty E5 i E10. W przypadku cyfry lub liczby zasada jest dokładnie taka sama jak z olejem napędowym – wyraża ona maksymalny odsetek biokomponentów zawartych w paliwie. Na tym jednak nie koniec, bo sprzedawana jest też benzyna E85. W tym przypadku powstała ona aż w 85 proc. z biokomponentów i jest dedykowana silnikom typu flexifuel.

Obecnie oznaczenia B i E można spotkać nie tylko na pistoletach i dystrybutorach na stacjach paliw, ale również korku lub klapce wlewu paliwa. Kierowca poszczególne litery może dopasować do wlewu na zasadzie analogii.

Od dziś ważna zmiana na wszystkich stacjach. Zatankujemy nowe paliwo. Dotyczy to i diesla, i benzyny

A co gdy zamiast kwadratu lub okręgu pojawia się trójkąt?

Kwadrat to olej napędowy, okręg benzyna, a trójkąt? To każdy inny typ paliwa. W trójkącie może się bowiem pojawić napis LPG (gaz płynny), CNG (sprężony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz ziemny) czy nawet... H2 (wodór). I choć wodór nie jest dziś popularnym typem paliwa w Europie, włodarze Satrego Kontynentu postanowili przygotować się na ewentualną rewolucję w kwestii ogniw paliwowych. Bez względu na fakt czy ona nadejdzie, czy nie...