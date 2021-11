Tesla podbija TikToka. Na pustym cmentarzu "widzi martwych ludzi"

Krótki filmik rozbił internetowy bank

Nie do końca rozumiemy fenomen Tik Toka i krótkich filmików w tym stylu, ale trudno obok takich liczb przejść obojętnie. 22-sekundowe nagranie użytkownika @nojumper dosłownie podbija sieć. Wrzucony tuż przed weekendem z Halloween rozszedł się wirusowo po całym, nie tylko amerykańskim internecie. Ma już prawie dziesięć milionów wyświetleń, ponad 700 tysięcy polubień i ponad 6300 komentarzy. Zobaczcie sami:

"I see dead people". O co chodzi systemowi Tesli?

Hasło "widzi martwych ludzi" to oczywiście nawiązanie do słynnego filmu "Szósty zmysł" z 1999 r. z Bruce'm Willisem w roli głównej. Jadąca po pustym cmentarzu Tesla wyświetla na ekranie ikonki ludzi, jakby ktoś rzeczywiście tam był. W kontekście Halloween kojarzy się to oczywiście z duchami i pewnie stąd aż taka popularność filmiku. Swoje robi także przerysowana reakcja ludzi w samochodzie i stosowne hasztagi (#spooky i #halloween), które idealnie wcelowały filmik

Wyjaśnienie jest jednak zapewne znacznie prostsze. Niektórzy sugerują, że systemy Tesli z filmu są po prostu uszkodzone. Bardziej prawdopodobnie jednak, że samochód po prostu nie rozpoznaje nagrobków. Widzi, że coś się obok niego znajduje i zakłada, że skoro jest to obiekt za mały na samochód czy motocykl, to na ekranie wyświetla pieszego. Inżynierowie Tesli testowali samochód i Autopilota w przeróżnych wersjach, ale wątpimy, żeby którąkolwiek trasę testową wytyczono przez cmentarz. Jeśli wszystko działa poprawnie, to auto na ekranie potrafi wyświetlać otoczenie - pieszych, osobówki, ciężarówki czy motocyklistów.