Czytelnicy "What Car?" przemówili. Najmniej awaryjny mały samochód wg. Brytyjczyków

Zawsze warto się przyjrzeć rankingom awaryjności samochodów. W szczególności, gdy planujemy zakup jakiegoś auta. Jeśli zestawienie zostało rzetelnie wykonane, to można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.

Ostatnio magazyn „What Car?" z Wielkiej Brytanii przygotował zestawienie najmniej awaryjnych małych aut, na podstawie opinii ich użytkowników z ostatniego roku. Uczestnicy ankiety musieli również odpowiedzieć jak długo trwała naprawa oraz ile kosztowała. Im wyższy wynik procentowy tym lepiej, gdyż znaczy to, że auto jest mniej awaryjne:

Dacia Sandero (2013-20 r.) – 100 proc. Wszyscy użytkownicy Sandero stwierdzili, że nie odnotowali jakichkolwiek usterek w swoich pojazdach. Hyundai i10 (2014-20 r.) – 99,6 proc. Usterki w swoich i10 wykryło 4 proc. użytkowników. Głównie usterki dotyczyły układu kierowniczego, ale ich naprawa nie trwała dłużej niż dzień i nie trzeba było za nie płacić. Suzuki Swift (od 2017 r.) – 99,3 proc. 3 proc. użytkowników Suzuki zgłaszało usterki i dotyczyły głównie klimatyzacji. Naprawa odbywała się w ramach gwarancji, ale zazwyczaj trwała tydzień. Hyundai i20 (2015-20 r.) – 99 proc. Honda Jazz (2015-20 r.) – 98,1 proc. Mini Hatchback (benzynowe od 2014 r.) – 96,9 proc. Ford Fiesta (benzynowe 2008-17 r.) – 95 proc. Volkswagen Up! (od 2012 r.) – 94,8 proc. Renault Clio (2013-19 r.) – 94,3 proc. Kia Rio (benzynowe od 2017 r.) – 94 proc. Kia Picanto (od 2017 r.) – 93,9 proc. Audi A1 (benzynowe od 2018 r.) – 92,2 proc. Skoda Fabia (2015-21 r.) – 91,7 proc. Opel Corsa (2014-19 r.) – 90,6 proc. Seat Ibiza (od 2017 r.) – 90,5 proc. Volkswagen Polo (od 2018 r.) – 80,6 proc. Ford Fiesta (od 2017 r.) – 74,9 proc.

Jak widać w zestawieniu, ostatnie trzy miejsca przypadły dosyć popularnym modelom, a i tak najgorzej wypadły. W Fordzie problemy zgłosiło 34 proc. użytkowników i dotyczyły głównie zawieszenia, akumulatora, silnika, układu kierowniczego i wydechu.

W przypadku Polo zastrzeżenia miało aż 47 proc. użytkujących ten model. Tutaj problematyczny okazał się silnik i związana z nim elektronika oraz klimatyzacja.

Co się tyczy Seata to 29 proc. pojazdów zostało uszkodzonych. Problemy dotyczyły klimatyzacji, silnika, skrzyni biegów i sprzęgła.

W powyższym zestawieniu widać, że wysokie pozycje zajęły modele z korzeniami azjatyckimi. Co do samej Dacii, to warto wspomnieć, że ostatnio właśnie z modelem Sandero obecnej generacji dwukrotnie zajęła pierwsze miejsce pod względem ilości rejestracji w Unii Europejskiej. Najwyraźniej nie wszystko co tanie, jest słabej jakości.