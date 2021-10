Kupię używany samochód. Jaki? A jaki jest? Kryzys zmusza Polaków do zmian

Szukasz używanego samochodu? Na stronie głównej gazety.pl znajdziesz wiele praktycznych porad

W porównaniu z rokiem 2020 r. liczba samochodów oferowanych na polskim rynku wtórnym zmalała aż o 43 000 pojazdów. Sierpień był kolejnym miesiącem spadków liczby ofert na rynku samochodów używanych. W porównaniu do ubiegłego roku, liczba ofert skurczyła się o prawie 37 tys., do 199 tys. - wynika z wyliczeń jednego z największych graczy na rynku. Trochę lepiej sytuacja wyglądała w zeszłym miesiącu. We wrześniu 2021 roku w Polsce pojawiło się 203.196 ofert sprzedaży samochodów używanych, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do sierpnia br. o 4.084 aut.

Pod uwagę wzięto auta oferowane w komisach, i w internecie, i u dealerów, a zatem reprezentujące cały rynek. Odczuwają to kierowcy - samochód znaleźć o wiele trudniej, a ceny rosną. Niezależnie od segmentu, wieku i przedziału cenowego. Niedobory samochodów to problem niezależnie od ich wieku.

Rośnie popularność nieoczywistych modeli. Polacy szukają aut

Ograniczona oferta na rynku zarówno samochodów nowych, jak i używanych spowodowała, że kierowcy zaczęli się interesować autami, które dotychczas nie należały do grupy faworytów najczęściej kupowanych. Z naszych obserwacji wynika, że wciąż największym zainteresowaniem cieszą się samochody rodzinne, na przykład Volkswagen Passat, czy Ford Focus, ale to auta, które dotychczas nie były najczęściej brane pod uwagę, najbardziej zwiększyły swoją popularność, jak na przykład Opel Insignia, Dacia Duster, czy Renault Megane"

- komentuje Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO. Zdecydowanie największy wzrost zainteresowania odnotował opel insignia. Rok do roku to aż 89 proc. Żaden inny model nawet nie zbliżył się do tego pułapu. Wyraźnie skoczyła także popularność budżetowego SUV-a z Rumunii (49 proc.).

TOP 10 aut używanych, które najbardziej zwiększyły swoją popularność w latach 2020-2021:

Opel Insignia - 84 proc. Dacia Duster - 49 proc. VW Passat - 38 proc. Skoda Octavia - 37 proc. Renault Megane - 36 proc. Renault Clio - 35 proc. Skoda Fabia - 34 proc. Opel Astra - 32 proc. VW Golf - 19 proc. Ford Focus - 9 proc.

