To postanowione. Wiemy, kiedy kierowcy z bezterminowym prawem jazdy będą musieli je zmienić

Kierowca, który zdobył uprawnienia do kierowania pojazdami przed 19 stycznia 2013 roku, a jednocześnie stawiając się na egzamin dostarczył bezterminowe zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia pojazdów, otrzymywał bezterminowe prawo jazdy. Bezterminowość uprawnień odnosiła się do dwóch aspektów. Po pierwsze prowadzący nie musiał wykonywać okresowych badań lekarskich. Zaświadczenie miał w końcu bezterminowe. Po drugie nie był zobowiązany do okresowej wymiany dokumentu. W prawku w miejscu, które wskazuje datę ważności uprawnień, pojawiła się bowiem kreska.

Bezterminowe prawo jazdy? Nie ma już czegoś takiego!

Niestety od początku 2013 roku instytucja bezterminowego prawa jazdy zniknęła z polskiego porządku prawnego. To był jednak dopiero pierwszy z kroków. Bo w drugim urzędnicy postanowili wycofać z rynku te dokumenty, które bezterminowość zdobyły przed tą datą. I tak wymiana bezterminowego prawa jazdy na terminowe stanie się obowiązkowa w latach 2028 - 2033. W tym punkcie należy wskazać na dwie ważne okoliczności.

Po pierwsze bezterminowe prawo jazdy wymienione maksymalnie do 2033 roku będzie każdorazowo otrzymywało 15-letni termin ważności.

Po drugie kierowca, który do roku 2033 nie zdecyduje się na wymianę bezterminowego prawa jazdy na terminowe po prostu... straci uprawnienia! I wytłumaczenia raczej nie będzie stanowić fakt, że obecnie kierowca nie ma obowiązku wożenia dokumentu ze sobą. Za granicą już ma obowiązek – chyba że do tego czasu wymyślona zostanie elektroniczna wersja dokumentów europejskich. A jazda bez uprawnień oznacza 500-złotowy mandat (na razie 500-złotowy!) i brak możliwości kontynuowania podróży.

Ile kosztuje wymiana bezterminowego prawa jazdy na terminowe?

Wymiana bezterminowego prawa jazdy na terminowe nie jest mocno skomplikowana. Kierowca musi złożyć w wydziale komunikacji wniosek i dołączyć do niego aktualne zdjęcie – kolorowe, z jasnym, jednolitym tłem i w rozmiarze 35x45 mm. Poza tym konieczne jest wniesienie opłaty. Wydanie nowego prawka kosztuje dokładnie 100,50 zł, przy czym 0,50 zł to tzw. opłata ewidencyjna.

Bezterminowe, czyli bez badania lekarskiego

Co z badaniem lekarskim podczas wymiany bezterminowego prawa jazdy? Kierowca nie ma obowiązku dostarczania go – w końcu poprzednie zaświadczenie nie ma terminu ważności. A to prowadzi do jednego wniosku. Kierowca, który dziś ma bezterminowe prawo jazdy, po zmianie przepisów najpóźniej w roku 2033 nadal będzie miał uprawnienia bezterminowe. W jego przypadku datą ważności objęty zostanie wyłącznie dokument – a tak właściwie to nawet głównie zawarte w nim zdjęcie. To z tego powodu co 15 lat będzie musiał wymieniać prawko.

Brak konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego podczas każdorazowej wymiany obecnie bezterminowego prawa jazdy to dość zasadnicza ulga finansowa. Badanie kosztuje bowiem 200 zł – taką kwotę ustala rozporządzenie Ministra Zdrowia.