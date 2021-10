To pytanie policjant ma prawo zadać kierowcy. Nie wiesz? 500 zł mandatu

W co musi być wyposażony samochód? Oczywiście w gaśnicę – takiej odpowiedzi udzieli większość kierowców. I bez wątpienia jest ona dobra. Tylko nadal nie stanowi odpowiedzi na pytanie, o które chodzi nam w tytule tego materiału. Bo podczas kontroli drogowej policjant może zapytać prowadzącego... gdzie znajduje się gaśnica. A to już materia nieco podchwytliwa. Kierowca może bowiem wiedzieć, że gaśnicę w aucie ma, ale czy zawsze precyzyjnie potrafi wskazać jej lokalizację?

Nie wiesz gdzie jest gaśnica? Przygotuj portfel...

Kierowca, który nie będzie potrafił wskazać miejsca umieszczenia gaśnicy, naraża się na poważne konsekwencje. Złośliwy policjant może w pierwszej kolejności ukarać go mandatem karnym – ten będzie opiewał na kwotę od 20 do 500 zł. Na tym jednak nie koniec, bo w skrajnym przypadku możliwe jest też odebranie dowodu rejestracyjnego pojazdu. No i teraz zasadnicze pytanie. Skoro gaśnica w pojeździe jest, a kierowca tylko nie potrafi jej wskazać, skąd aż tak poważne konsekwencje? Podstawę taką dają przepisy, a konkretnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Pojazd samochodowy wyposaża się w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia - art. 11 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Gaśnica powinna być łatwo dostępna. Ale nie za łatwo!

Rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że gaśnica powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym – w razie gdyby konieczne było jej użycie na wypadek pożaru. A miejscem łatwo dostępnym nie jest jeden za schowków zaszytych w otchłani bagażnika i to dodatkowo schowek, którego lokalizacji kierowca nie zna. Spełniając wymóg prawny coraz częściej gaśnice w fabrycznie nowych pojazdach pojawiają się na specjalnych trzymakach pod fotelem pasażera, ewentualnie w schowkach na rękawiczki.

Obowiązek umieszczenia gaśnicy w miejscu łatwo dostępnym nie oznacza jednak, że może ona np. luźno leżeć pod nogami jednego z pasażerów. W takim przypadku tworzy bowiem realne zagrożenie – może przypadkowo zostać odpalona, ewentualnie stanie się szybko przemieszczającą się przeszkodą w czasie wypadku.

Miejsce umieszczenia gaśnicy ma znaczenie. Data homologacji już nie

Co ciekawe, przepisy są niezwykle nierównomierne. Bo o ile kierowca może otrzymać mandat za brak gaśnicy czy brak wiedzy na temat jej lokalizacji w aucie, jednocześnie nie zostanie ukarany za posiadanie np. gaśnicy z wygaśniętym terminem homologacji. Policjant de facto nie może nawet sprawdzić daty ważności badania homologacyjnego. Bowiem według przepisów badanie gaśnicy odbywa się poprzez oględziny stwierdzające jej obecność lub brak. Zapisy prawne z głębokim poszanowaniem traktują również warunki jakim odpowiadać powinny gaśnice będące na wyposażeniu pojazdów. Nie wskazane zostały też zasady ich konserwacji.