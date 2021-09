Dwie kobiety zginęły. Uczestnik wypadku nagrał filmik o kupowaniu nowych aut

Do wypadku doszło w niedzielę 26 września na trasie Stare Włóki — Jeziorany na Warmii, nieopodal Olsztyna. Zderzyły się dwa samochody. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że kierowca jednego z aut zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo uderzył w druhi, jadący w przeciwnym kierunku starszy samochód osobowy. Obie kobiety, które nim podróżowały, zginęły na miejscu. Policja jako winnego (to wciąż wstępne ustalenia) wskazała 41-letniego kierowcę nowszego auta. To ważne, bo adwokat postanowił na Twitterze podzielić się swoimi przemyśleniami.

To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach

- słyszymy na nagraniu. Mówi o nadmiernej prędkości, brawurze, telefonach komórkowych i pijanych kierowcach, wskazując, że tragedia to wina starego samochodu ofiar. Gdyby nie jechały "trumną na kółkach", to przecież nic by się nie stało, prawda? Najwyraźniej zapomniał, że to jego policja wskazała jako winnego zdarzenia. Do ewentualnego rozstrzygnięcia sprawy nie możemy przesądzać o winie, ale są sytuacje, w których lepiej po prostu nic nie mówić. Krótki filmik zapisał na swoim koncie Jan Śpiewak, przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

Adwokat wracał z wesela znanej influencerki

O wypadku zrobiło się tak głośno m.in. dlatego, że adwokat wracał z wesela influencerki Martyny Kaczmarek. Specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego portal brd24.pl zwraca uwagę, że po zdarzeniu "zamieściła wiadomość na Instagramie, która wiele osób zniesmaczyła. Uwagę zwróciła na doskonale wyposażone 2-letnie auto jej znajomych i fakt, że ofiary jechały dwudziestokilkuletnim autem bez poduszek". Pani Martyna najwyraźniej poszła po rozum do głowy i w najnowszej relacji postanowiła się odciąć od słów swojego gościa.

Tłumaczenie tragedii tylko starszym samochodem jest wyjątkowo oburzające. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy według policji auto kobiet zostało czołowo uderzone przez inny samochód, który opuścił swój pas ruchu. Poniższy zrzut ekranu zrobiliśmy tuż przed publikacją artykułu. Cieszymy się, że influencerka wydała takie oświadczenie. Oby dotarło do jak największej liczby obserwujących jej profil.

Zrzut ekranu z profilu Martyny Kaczmarek fot. oficjalne konto Martyny Kaczmarek

Sprawa ma ciąg dalszy...

Bulwersuje nie tylko krótki filmik, ale w ogóle podejście nagrywającego do przepisów i bezpieczeństwa na drodze. Na Twitterze Jana Śpiewaka znajdziemy choćby zrzuty ekranu z jego mediów społecznościowych, kiedy jedzie drogą ekspresową S8 200 km/h albo nagrywa filmiki, nie patrząc na drogę.

Działania w tej sprawie zapowiedział już m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Takie zachowania trzeba piętnować

Niestety, to tylko wyjątkowo jaskrawy, ale nie jedyny przykład lekceważącego podejścia polskich kierowców do przepisów ruchu drogowego. Nad Wisłą wciąż jest spora grupa osób, zupełnie nieprzejmujących się ograniczeniami prędkości, jeżdżących "szybko, ale bezpiecznie" i usprawiedliwiająca wszystko nie swoją jazdą, a winą otoczenia. Właśnie np. starszym samochodem ofiar. Najbardziej przeraża, że w dobie mediów społecznościowych chętnie chwalą się swoimi wyczynami i zbierają poklask. Dlatego takie zachowania trzeba na każdym kroku piętnować i pokazywać, jak niebezpieczne są. W staranowanym samochodzie mógł jechać przecież każdy z nas.

Jeśli nie zmienimy naszego podejścia do prędkości i zachowania na drodze, to polskie drogi wciąż będą się znajdować w czołówce najbardziej niebezpiecznych w Europie.

