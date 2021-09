Zatankowanie właściwego paliwa na stacji nie zawsze jest łatwym zadaniem. I nie mówimy tu tylko o kierowcach z krótkim stażem za kółkiem. Bo skąd prowadzący posiadający uprawnienia nawet od kilku dekad ma wiedzieć czy Shell V-Power Racing lub Circle K miles Plus to benzyna czy olej napędowy? Oczywiście można powiedzieć, że z pomocą użytkownikom aut przychodzą oznaczenia unijne. To jednak nadal... ślepa uliczka. Bo czy oznaczenia B7, E5 czy E10 stanowią informację rozjaśniającą? No właśnie.

BX dla diesla i EX dla benzyny, przy czym X to nie zwykły X

Ten stan rzeczy postanowiono wreszcie unormować w Polsce – tak wynika z informacji, do których dotarł Autokult. I stanie się to na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żeby raz na zawsze rozstrzygnąć kwestię tankowania właściwego paliwa, wprowadza ono dwa oznaczenia. Pierwsze dotyczy oleju napędowego. Są to litery BX umieszczone w kwadracie, przy czym X nie będzie X-em, a w realnej sytuacji wskaże maksymalną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Drugie odnosi się do benzyny. W tym przypadku symbolem stanie się EX umieszczony w kole, przy czym X wskaże maksymalną zawartość etanolu w procentach objętościowych.

Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazuje, że nowy typ oznaczeń musi pojawić się w trzech miejscach. Na dystrybutorze, na pistolecie do tankowania oraz na pojeździe w bezpośredniej bliskości wlewu paliwa. Naklejka dedykowana autu ma mieć długość boku lub średnicę wynoszącą nie mniej niż 13 mm. Jeżeli chodzi o wejście w życie zmian, to nastąpi to w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia. Na razie jeszcze nie wiadomo jednak, kiedy zostanie ono ogłoszone.

Nowe oznaczenia paliw: to chyba nie rewolucja. Bo my to znamy!

Na koniec drobna konkluzja. Czy reakcja rządzących na sytuację na stacjach paliw była konieczna? Może konieczna to zbyt duże słowo – z pewnością mogła się jednak przydać. Czy nowe rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowi rewolucję, która ułatwi życie prowadzącym? No i tu odpowiedź może być jedna – niestety nie. Szczególnie że jego zapisy tak naprawdę nie zmieniają obecnego stanu rzeczy. Rozszerzają jedynie unijne wymogi o pojawienie się kwadratu lub koła. Unijne wymogi, do których polskie stacje zdążyły się już dostosować. A więc wszystko będzie po staremu. No może prawie po staremu.