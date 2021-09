Volvo rezygnuje z tapicerek z naturalnej skóry. Troska o środowisko, ale tylko dla konkretnych samochodów

Volvo w trosce o dobro zwierząt nie będzie stosować tapicerek z naturalnej skóry we wszystkich modelach elektrycznych, począwszy od modelu C40. Marka pracuje nad znalezieniem wysokiej jakości ekologicznych materiałów, które będzie można zastosować w przemyśle samochodowym klasy premium.

Volvo chce, by od 2025 roku aż 25 proc. materiałów w nowych samochodach pochodziło z recyklingu lub miało pochodzenie biologiczne. Do 2040 r. firm chce działać całkowicie w obiegu zamkniętym. W ramach swoich planów na rzecz klimatu Volvo dąży do tego, by wszyscy bezpośredni dostawcy (w tym dostawcy materiałów) do 2025 roku wykorzystywali 100 proc. energii odnawialnej.

Sztuczne nie znaczy złe

Zamiast skórzanych elementów tapicerowanych wnętrza, Volvo Cars zaoferuje swoim klientom alternatywy, takie jak wysokiej jakości materiały wykonane ze źródeł biologicznych i pochodzących z recyklingu.

Jednym z przykładów jest tworzywo nazwane Nordico – nowy materiał wykończeniowy stworzony przez Volvo, składający się z materiałów pochodzących z recyklingu (w tym butelek PET) oraz materiałów pozyskanych ze ścinków leśnych i z przetworzonych korków do wina. Materiał ten zadebiutuje w nowej generacji modeli Volvo.

Bycie postępowym producentem samochodów oznacza, że musimy zająć się wszystkimi obszarami zrównoważonego rozwoju, a nie tylko emisją CO2. Odpowiedzialne zaopatrzenie jest ważną częścią tej pracy, w tym poszanowanie dobrostanu zwierząt. Brak skóry w naszych modelach BEV to dobry kolejny krok w kierunku rozwiązania tego problemu

– powiedział Stuart Templar, dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju w Volvo Cars.

Volvo rezygnuje z naturalnej skóry w samochodach elektrycznych Volvo