Mandat za brak prawa jazdy. Jeden z najwyższych w Polsce. Kiedy go dostaniemy?

Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacji, w której zasiada się za kierownicą auta, wydaje się być sprawą oczywistą. Praktyka pokazuje jednak, że w Polsce nie brakuje osób, które pomimo braku prawka, decydują się na kierowanie samochodem na drodze publicznej. I w tym punkcie musimy rozczarować twórców teorii mówiącej o tym, że takie wykroczenie podlega mandatowi o wartości 50 zł. 50 zł można było otrzymać kilka lat temu, ale też nie za brak uprawnień, a brak dokumentu w portfelu. Kara ta już nie obowiązuje – obecnie kierowca nie musi wozić ze sobą prawa jazdy. Zostanie sprawdzony w bazie CEK na podstawie dowodu osobistego.

Mandat za brak prawa jazdy to 500 zł. I to jedna z lepszych informacji...

Osoby, które zostaną zatrzymane w czasie jazdy bez uprawnień, muszą się liczyć ze sporymi konsekwencjami. W sytuacji, w której wykroczenie zostanie ujawnione przez funkcjonariuszy, prowadzący otrzyma mandat o wysokości 500 zł. A to jedna z najwyższych kar w obecnym taryfikatorze. Jeżeli chodzi o punkty karne, tych będzie zero. Skoro prowadzący nie posiada prawa jazdy, nie można ich dopisać do jego konta.

Warto pamiętać też o tym, że kierowca zatrzymany bez prawka nie może kontynuować jazdy. Auto musi trafić zatem poza obręb drogi, musi je przejąć osoba z uprawnieniami, ewentualnie trafi na parking depozytowy.

Czasami nie mandat za brak prawka, a sprawa w sądzie

500-złotowy mandat wydaje się słoną karą. Na tym jednak konsekwencje wcale nie kończą się. Może się bowiem okazać, że policjanci uznają taką sankcję za zbyt niską – bo np. kierowca prowadził pojazd bez uprawnień i drastycznie przekroczył prędkość. W takim przypadku mogą skierować wniosek o ukaranie prowadzącego do sądu. Grzywna wyznaczona przez sędziego będzie już wynosić nawet 5000 zł. Do tego możliwe jest orzeczenie okresowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sprawa w sądzie jest obligatoryjna wtedy, gdy kierowca nie dość że jedzie bez prawa jazdy, to jeszcze ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. W takim jednak przypadku karą będzie grzywna, przedłużony zakaz, a do tego nawet więzienie.

Brak prawa jazdy to też brak konkretnych uprawnień

Mandat za brak prawa jazdy to jednak nie tylko przypadek, w którym kierowca nie posiada uprawnień wcale. Identyczną karę może otrzymać także ten prowadzący, który posiada prawo jazdy, ale nie tej kategorii, która jest wymagana przy danym typie pojazdu. I przykładów takich nie brakuje. Bo karą ryzykuje np. ta osoba, która prowadzi pojazd o DMC powyżej 3,5 tony, a ma prawo jazdy kategorii B, ewentualnie z prawkiem kategorii B postanawia przejechać się motocyklem z silnikiem o pojemności przekraczającej 125 cm3.

Mandat za brak prawa jazdy to częste wakacyjne przewinienie kierowców. Wypożyczając kampera warto sprawdzić jego DMC. Jeżeli to przekracza 3,5 tony (a to dość prawdopodobne), do jego prowadzenia konieczne jest prawo jazdy kategorii C, a nie B.